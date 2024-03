Eventi a Bologna di martedì 12 marzo 2024

Bologna, 12 marzo 2024 - Non sapete cosa fare oggi a Bologna? Ecco alcuni consigli sugli appuntamenti da seguire in giornata.

Dalle 16 alle 19, al Centro interculturale Zonarelli, è previsto l'incontro e pratica con Ambra Senatore, all’interno di Hey Woman progetto per sostenere e valorizzare la creazione artistica femminile.

Alle 18, Cubo in Torre Unipol ospita Affinità - divergenze fra il geografo Farinelli e noi, dialogo con il professore Franco Farinelli, condotto da Claudio Musso, Stefano Non e Sergio Giusti.

Alle 18.30, al Mast, ultimo appuntamento del ciclo di incontri nell’ambito di Vertigo - Scenarios of Rapid Changes: Paulien Oltheten è in dialogo con Francesco Spampinato.

Sempre alle 18.30, alla Coop Ambasciatori, Sara Rattaro presenta il suo libro Io sono Marie Curie, in compagnia di Giorgia Negrini.

Alle 20.30, al Mazzacorati, Paolo Buconi propone lo spettacolo Il violino e la voce.

Alle 21.30, al Locomotiv Club, arriva il comico Francesco Fanucchi con il live show Molto pop.