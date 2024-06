Eventi a Bologna di martedì 4 giugno 2024

Bologna, 4 giugno 2024 - È martedì e non sapete cosa fare a Bologna? Ecco una breve lista di appuntamenti imperdibili in programma sotto le Due Torri per oggi. Apre oggi la seconda edizione di Bologna Portici Festival, che fino a domenica coinvolgerà tutta la città e i suoi spazi per promuovere e festeggiare i nostri portici Unesco. Gli appuntamenti in programma sono oltre 60: segnaliamo, tra i tanti, l’apertura della mostra in Salaborsa (dalle ore 14) La Luce di Bologna.

Alle 18, in Salaborsa, Luciano Canfora parla del suo libro Il fascismo non è mai morto con Walter Tega.

Sempre alle 18, il chiostro di Palazzo Magnani accoglie Il trio di Oboi con Trio Klainà. Lo spettacolo fa parte di Bologna Portici Festival.

Alle 19, Valentina Romani, attrice di Mare Fuori, presenta il suo libro di esordio Guarda che è vero al Convento di Santa Margherita.

Sempre alle 19, per ResiDANZE, a Teatri di Vita va in scena Darkness & Liquid Matter. La serata prosegue alle 21 con Voodoo. Alle 21, il Mazzacorati ospita i Sona Mo’ in un omaggio a Pino Daniele.

Alle 21.30, nel cortile di Palazzo Malvezzi Campeggi, David Loom e Daniele Furlati creano una performance che unisce musica, arte visiva e bolle di sapone. Evento nell’ambito di Bologna Portici Festival.