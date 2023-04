Bologna in fiore 2023, Piazza Minghetti si trasforma in un giardino

Bologna, 13 aprile 2023 – La primavera è già qui, e con lei arriva anche l’evento simbolo della stagione: ‘Bologna in fiore’. Da domani fino a domenica, Piazza Minghetti fiorisce per l’edizione primaverile dell’iniziativa, che vedrà molteplici mercatini di piante di ogni tipo.

Piante tappezzanti, in vaso, rampicanti, profumate, grasse di ogni tipo e varietà per il terrazzo, il giardino o all’interno della propria casa. E distese di lavanda, con un mix di colori e profumi avvolgeranno Piazza Minghetti e Piazza del Francia.

Ma non è finita qui: a completare il quadro, piante di agrumi e di stagione come azalee, rododendri, camelie e le profumatissime rose fino a grandi orchidee, calle di tantissimi colori, piante carnivore e bonsai. L’evento legato al mondo della natura dura tutta la giornata, dalle 9 alle 20 con orario continuato, e l’ingresso è gratuito.

Piante da tutta Italia e dal mondo

Bologna in Fiore è una una delle maggiori manifestazioni sul verde, più apprezzate in Italia, una quarantina di floricoltori, provenienti da tutta Italia, con i loro banchi formano quasi un giardino, fiorito da gerani, azalee e rododendri.

Poi gli aranci e i limoni dalla regione del sole, la Sicilia; le piante aromatiche insieme alle piante da frutta direttamente dal Veneto; le rose della Liguria insieme alle rose antiche, i bonsai per la gioia dei collezionisti e non solo, e tutto quanto serve per arricchire e colorare balconi e i davanzali.