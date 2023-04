Bologna in fiore 2023 a Bologna, folla in centro fra bonsai e piante carnivore

Bologna, 15 aprile 2023 – Festa dei sensi in piazza Minghetti (video): colori e profumi da tutto il mondo. A fare calamita per i tanti cittadini arrivati in centro, la nuova edizione di Bologna in Fiore, capace di portare nel cuore della Turrita piante da tutta Italia, ma non solo (sfoglia la fotogallery).

Bologna in fiore: piazza Minghetti diventa un giardino

E allora il pomeriggio diventa un’occasione per il selfie perfetto, o per acquistare quel mazzo di tulipani lì, che tanto sta bene sul tavolo di cucina di casa nostra.

Allora ecco che dalla Sicilia arrivano le piante d’agrumi con frutti e fiori profumati nelle varietà del limone, mandarino, pompelmo, cedro e mandarancio. Non mancano nemmeno le piante classiche che fioriscono in questo periodo, come: azalee, rododendri, camelie e le profumatissime rose.

Tra le specie più particolari: grandi orchidee, calle di tantissimi colori, piante carnivore e bonsai, validissimi anche per gli acquisti più contenuti.

Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto la manifestazione è l’attenzione alle tendenze che negli anni si sono susseguite in materia di green style. Come l’abitudine di coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, potranno tutte essere acquistate durante la tre giorni.