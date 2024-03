Malattie renali, a Bologna visite gratis 2024 per la prevenzione: quando e dove

Bologna, 12 marzo 2024 - Prevenzione e collaborazione sono da sempre alcune delle migliori soluzione per affrontare malattie e problemi di qualunque tipo. Proprio per questo motivo, il personale dell'ospedale Sant'Orsola e gli specializzandi dell'Università di Bologna, con la partecipazione dei volontari dell’Antr, l’Associazione nazionale trapianti di rene, dà vita a una sessione di controllo gratuita in vista della Giornata Mondiale del Rene. L'appuntamento è programmato per giovedì 14 marzo dalle 9,30 alle 19, in piazza XX settembre, davanti alla stazione di Bologna.

Come prevenire le malattie renali

I reni sono una parte del corpo particolarmente delicata e che può facilmente essere soggetta a malattie, purtroppo ancora oggi troppo sottovalutate. Hanno spesso un processo lento e nascosto e per agevolare la prevenzione il Sant'Orsola raccomanda il rispetto delle seguenti otto semplici regole:

mantenersi in forma ;

; controllare il livello di zucchero nel sangue a cadenza periodica;

a cadenza periodica; controllare la pressione del sangue ;

; seguire una dieta sana ;

; non fumare ;

; mantenere un regolare apporto di liquidi ;

; assumere farmaci prescritti dal medico;

dal medico; tenere sotto controllo la funzione renale in caso di presenza di fattori a rischio.

In caso di malattia, il peggioramento delle funzioni del rene non mostra evidenti sintomi fino alle fasi avanzate. Arrivati a questo punto, infatti, si parla di insufficienza renale e le soluzioni necessarie in tal caso sono interventi di dialisi o di trapianto.

Le visite gratuite

A partire dalle 9,30 fino alle 19 di giovedì 14 marzo, piazza XX settembre si trasforma in un enorme centro di controllo. Personale del Sant'Orsola, specializzandi dell'Unibo e volontari dell'Antr sono pronti a garantire controlli gratuiti alla cittadinanza, che prevedono raccolta di dati anamnestici, misurazione della pressione arteriosa e gli esami delle urine, del sedimento e della microalbumina.

L'edizione 2023 ha registrato una notevole partecipazione e ha portato i suoi buoni risultati. Hanno aderito, infatti, ben 136 cittadini e sono stati riscontrati problemi da monitorare a 44 di questi. 7 persone, a seguito dei controlli, hanno invece dovuto ricorrere direttamente a cure nefrologiche immediate. Durante la giornata, sono disponibili anche dialoghi con specialisti e materiali informativi.

il volantino della giornata di giovedì 14 marzo in piazza XX Settembre

Medicina e politica

E' attesa, durante la sessione di controlli, la presenza in piazza XX settembre di Luca Rizzo Nervo, assessore Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani, disabilità del Comune di Bologna, Roberta Toschi, presidente della V commissione, Giuseppe Paruolo, membro della IV Commissione della Regione sulle Politiche Sociali e la Salute, Marilena Fabbri, responsabile Rapporti con la Cittadinanza e le Associazioni della Regione, e Matteo Ravaioli, direttore della Chirurgia addominale nell'insufficienza d'organo terminale e nei pazienti con trapianto d'organo dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.