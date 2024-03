Giornata mondiale del rene, l’importanza della prevenzione

Il 14 marzo si celebra a livello internazionale la giornata mondiale del rene, un momento ad hoc utile a ribadire l’importanza fondamentale dei reni, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un insieme di patologie in continuo aumento e che possono condurre, se non prevenute, alla dialisi e al trapianto.

Giovedì in piazza Matteotti, dalle 9.30 fino alle 13, sarà a disposizione, sotto i portici, uno spazio dedicato a tutti i cittadini che si potranno sottoporre ad uno screening gratuito per la prevenzione delle malattie renali silenti. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ausl di Imola, il personale medico-sanitario dell’ospedale Sant’Orsola e i volontari dell’Associazione nazionale trapiantati di rene.

Adottare comportamenti preventivi, migliorare la consapevolezza dei fattori di rischio e ricevere informazioni aggiornate sulle malattie renali, può migliorare la qualità di vita dei pazienti e di chiunque conviva con malattie croniche che richiedono interventi integrati.

"I reni sono organi che si ammalano in silenzio, senza sintomi di rilievo e questo comporta, molto spesso, un ritardo nella diagnosi, quando la malattia ormai è conclamata ed ha assunto un andamento progressivo – spiega il direttore dell’unità operativa Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Usl di Imola, Mario Renato Rapanà –. Alcuni semplici esami, come l’esame urine, la determinazione del valore della creatinina, o la misurazione dei valori di pressione arteriosa, già nella fase iniziale di malattia, possono fare sospettare la presenza di una patologia renale".