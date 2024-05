Ragazzina ferita al Luna Park. I carabinieri informano la Procura. La giostra bloccata per le verifiche

I carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura sull’incidente avvenuto al Luna Park di via Pirandello, ma per l’apertura formale di un’inchiesta servirà la querela di parte, cioè della famiglia della ragazzina rimasta ferita. Tutto è avvenuto sabato pomeriggio, quando una quindicenne è stata colpita da un’asta mentre si trovava sulla giostra ’Matterhorn’, che era in funzione. La ragazzina, che ha riportato un trauma facciale con fratture nelle zone della tempia e della mascella, è attualmente ricoverata in pediatria nell’ospedale cittadino. Le ferite sono gravi, tanto che rimarrà ancora qualche giorno in ospedale per ulteriori accertamenti, ma l’adolescente non è fortunatamente in pericolo di vita. La prognosi infatti è inferiore ai 40 giorni, motivo per cui per l’apertura di un fascicolo serve appunto la querela di parte.

Al momento, quindi, a carico del gestore della giostra è scattata ’solo’ un’ordinanza di sospensione da parte del dirigente del Nuovo circondario imolese. L’atto amministrativo non consente la riapertura dell’attrazione fino a quando non verranno effettuati i collaudi adeguati.

"Sono ancora dispiaciuto per quello che è successo, ma ci tengo a sottolineare che la giostra è in sicurezza e che si è verificato ’solo’ un incidente – ribadisce il proprietario dell’attrazione ‘Matterhorn’ –. Sono in attesa dell’ok da parte del Comune per poter riaprire, spero di poterlo fare al più presto".

Rimane da capire come mai l’asta, che servirebbe per chiudere il tendone a copertura della giostra, si trovasse in una posizione evidentemente non corretta e come mai si sia sganciata, ferendo la 15enne e colpendo anche una sua amica maggiorenne, rimasta ferita in modo lieve.

Al momento la famiglia della vittima sta riflettendo se sporgere denuncia o meno in merito a quanto accaduto.

"Non ho avuto novità da parte dei genitori della adolescente, in ogni caso hanno il mio contatto, per qualunque cosa possono chiamarmi – racconta il titolare della giostra che sabato pomeriggio, dopo l’incidente, ha fermato l’attrazione e soccorso la 15enne –. Sulle condizioni della ragazza ho avuto aggiornamenti, mi hanno detto che sta meglio. Spero sia così. In ogni caso, ho una assicurazione che si occuperà di tutto. In questo momento – conclude – sono molto preoccupato per il mio lavoro, perché a stare fermo ci sto rimettendo tanto".

L’amica che era con la ragazza sabato pomeriggio, che sarebbe stata colpita di rimbalzo dall’impatto dell’asta, ha riportato una prognosi di 7 giorni. Al momento le altre attrazioni del Luna Park rimangono aperte fino a domenica, giorno previsto per la chiusura delle giostre itineranti.

Francesca Pradelli