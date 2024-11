Un locale di Bologna tra le 50 migliori bisteccherie d'Italia

Bologna, 12 novembre 2024 – C’è anche un locale bolognese nella classifica delle migliori 50 ‘steak house’ (letteralmente, ‘bisteccherie’) italiane, stilata da Braciami Ancora, network di riferimento per gli appassionati della carne con oltre un milione di follower sui social.

Frutto di un’accurata selezione, la classifica esalta un particolare settore della gastronomia del Belpaese, premiando le insegne che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne. Il locale che si è guadagnato l’ambito riconoscimento delle ‘due fiamme’ – unico in regione – è l’Antica Trattoria del Reno, in via del Traghetto.

I criteri usati dalla giuria

La classifica assegna a ogni ristorante delle “fiamme” di merito. ‘Una fiamma’ è riconosciuta ai ristoranti di ‘ottimo livello’. ‘due fiamme’ ai ristoranti il cui livello è considerato ‘eccellente’, ‘tre fiamme’ ai ristoranti considerati straordinari e unici nel loro genere.

Tra i parametri considerati ci sono, fa sapere la redazione del portale in una nota, “l’eccellenza con la ‘E’ maiuscola, la ricerca e l’alta qualità come fari guida della propria mission.

E ancora: lo studio quotidiano di un mercato in costante evoluzione e la filosofia con cui viene realizzato un menu dedicato alla carne. Ricerca degli allevamenti virtuosi, servizio e competenza in sala, tecniche di cottura, qualità della cantina”.

“Un concept molto apprezzato”

“L’Italia si conferma una nazione in cui, da nord a sud, il concept delle bisteccherie è molto apprezzato. Il livello è alto e cresce costantemente. Il desiderio di mangiare carne di qualità è sempre più sentito dagli italiani: questa classifica vuole fornire una mappa delle eccellenze su questo settore”, dichiara Michele Ruschioni, fondatore di Braciami Ancora.

La carne è l'assoluta protagonista del menu dell'Antica trattoria del Reno (da Instagram)

L’Antica trattoria del Reno si aggiudica anche un premio speciale

Premiato anche come ‘Ristorante con il miglior servizio 2025’, l’Antica trattoria del Reno rientra fra i nove locali italiani premiati con le ‘due fiamme’. Nato con l’obiettivo di fondere lo stile tipicamente americano del barbecue con la cultura gastronomica emiliano-romagnola, il ristorante annovera, tra i suoi cavalli di battaglia, piatti come “Il porco a Riccione”, in cui l’americanissimo pulled pork è avvolto nella piadina romagnola.

Oppure “Il porcello nascosto”, nel quale il pulled si rivela a sorpresa nel cuore di un tortellone fatto a mano.

I piatti americani sono, dunque, abilmente rivisitati per adattarsi meglio, grazie all’uso di abbinamenti e contorni studiati ad arte, al gusto nostrano.

Le regioni con più riconoscimenti

Se l’Emilia-Romagna è riuscita a portare a casa un solo riconoscimento, la regione più premiata è – risultato assai scontato - la Toscana, ‘terra della fiorentina’, con 9 ristoranti. Seguono la Lombardia con 7, la Sicilia con 5 ristoranti e il Lazio con 4.