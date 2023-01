Nerd show 2023: videogiochi, fumetti e cosplayer in fiera a Bologna. Il programma

Nerd Show Bologna (archivio)

Bologna, 31 gennaio 2023 – Torna uno degli appuntamenti più amati dagli amici nerd. Al quartiere fieristico di Bologna, sabato 11 e domenica 12 febbraio, la quinta edizione del Nerd Show 2023 è pronta ad accogliere tutti gli amanti di videogiochi, fumetti, cosplayer, fantascienza, di computer, sigle di cartoni animati, modellismo, mattoncini per le costruzioni, tecnologia o serie tv.

Ad arricchire il già fitto calendario ci saranno ospiti di eccezione: la voce dei cartoni animati Cristina D’Avena, Salvatore Esposito l’iconico Genny Savastano di Gomorra, e l’intramontabile Giovanni Muciaccia. Ecco il programma del festival della cultura pop e nerd.

Nerd Show 2023 Bologna: programma

Oltre 35 mila metri quadrati dedicati al mondo nerd, per ospitare stand a tema comics, live show, videogame, manga, cosplay e molte altre attività. Il Nerd Show, manifestazione organizzata da BolognaFiere, è l’opportunità per gli amanti del genere di immergersi nell’atmosfera del gioco e dell’animazione in compagnia di ospiti e amici che condividono la stessa passione.

Al Nerd Show di Bologna è possibile incontrare la più grande artist alley italiana con oltre 120 autori, i migliori artisti che lavorano per le case editrici più prestigiose: Marvel Comics, DC Comics, Bao, Bonelli, Image, Zenescope, Shockdom, Bugs, e molte altre. Presenti anche tantissimi doppiatori, da Monica Ward, Gianluca Iacono, Carlo Valli, Anna Cesarini, Chiara Fabiano, e tanti altri.

Sempre qui è possibile entrare in una enorme e fornitissima sala giochi, in cui convivono i videogiochi di ieri con i titoli più apprezzati di oggi, seguire show dal vivo, concerti, concorsi tra cosplayer, competizioni di k pop, musica popolare coreana, in cui gruppi provenienti da tutta Italia si sfidano presentando originali coreografie; e ancora meeting con esperti del settore, influencer e personaggi dello spettacolo. Infine, come non perdersi alla ricerca del gadget preferito o il fumetto introvabile.

Nerd Show: gli espositori

Previsti quest’anno tantissime aree a tema, divise tra:

Autori (120 autori di fumetto)

(120 autori di fumetto) Ospiti e spettacoli

Aree intrattenimento (mattoncini, fantascienza, modellismo, k-pop con contest aperto)

(mattoncini, fantascienza, modellismo, k-pop con contest aperto) Gaming New Gen

Videogame History

Area commerciale (gadget, fumetti, action figures, funko pop, accessori per cosplay, giochi da tavolo, videogiochi, retrogaming e tanto altro).

Gli ospiti del Nerd Show

Quest’anno faranno parte del Nerd Show tantissimi personaggi dello spettacolo.

Sabato 11 febbraio si canterà insieme a Giorgio Vanni, autore delle amatissime sigle, tra le altre, di DragonBall, Pokémon e DetectiveConan. A seguire, Mark The Hammer, musicista, polistrumentista, youtuber, creator e chitarrista di J-Ax, che parlerà di social e video. Sempre l’11, anche il prestigiatore e youtuber Jack Nobile.

Sia sabato 11 che domenica 12 febbraio doppio appuntamento per Richard Brake, attore di Doom (2005), Night King Trono di Spade (2011) e Star Wars: Episodio The Mandalorian (2020), e l’amatissimo e intramontabile Giovanni Muciaccia, conduttore di Disney Club, La Banda dello Zecchino e Art Attack.

Domenica 12 saranno presenti altrettanti ospiti speciali. La voce dell’infanzia di molti, Cristina D’Avena, regina delle sigle dei cartoni animati come Sailor Moon, Mila e Shiro, Rossana e tante altre. E ancora: Salvatore Esposito, meglio conosciuto come Genny Savastano nella serie tv Gomorra; Sabaku No Maiku, creator, videogamer e guru del mondo videoludico; Adrian Fartade, divulgatore scientifico, youtuber, scrittore e attore; Fraws, alias di Francesco Miceli, uno youtuber italiano, ideatore del canale Parliamo di Videogiochi. Sempre domenica è possibile conoscere dal vivo Chocobo Band composta da Mike Pelillo (chitarra/voce), Gabriele Lei (basso) e Riccardo Barbieri (tastiere), musicisti e fan sfegatati di Final Fantasy; le influencer Mamma Giulia e Figlia Chiara.

Nerd Show 2023: date e biglietti

L’appuntamento è al Quartiere Fieristico di Bologna, sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, dalle 10 alle 19.

Ecco il costo dei biglietti:

Intero online fino al 10 febbraio 14 euro ;

; Intero online e cassa durante i giorni di apertura 17 euro ;

; Abbonamento online fino al 10 febbraio 25 euro (2 ingressi) ;

; Abbonamento online e cassa durante i giorni di apertura 28 euro (2 ingressi).

Ingresso gratuito, invece, per bambini fino a sei anni e disabili non autosufficienti con accompagnatore.

Come arrivare al Nerd Show?

Per chi viene in auto, provenendo da A13 PD-BO, da A1 MI-BO e da FI-BO proseguire in autostrada (A14) direzione Ancona, uscita “Bologna Fiera”. Tangenziale uscita consigliata n. 8. Sono disponibili i seguenti parcheggi: Parking MICHELINO (presso uscita autostradale FIERA ed Uscita 8 Tangenziale); parcheggio Costituzione (presso Piazza Costituzione); oppure strisce blu adiacenti a BolognaFiere, tutti al prezzo convenzionato di 10 euro al giorno.

Per chi arriva in treno è molto semplice: BolognaFiere dista 10 minuti da Stazione Centrale ed è possibile prendere qui i bus 35 e 38. Per chi arriva in autobus, invece, si possono prendere i seguenti bus: dalla stazione ferroviaria 35 e 38, mentre dal centro di Bologna 28, 35 e 38.