Nuova libreria in via Petroni: il 9 aprile l’inaugurazione di Inuit Bookshop

Bologna, 8 aprile 2024 - Importante novità in pieno centro bolognese. A distanza di ben 13 anni, la libreria Inuit apre uno spazio in via Petroni 13A, a pochi numeri civici dallo storico locale. Nel corso dell’inaugurazione, in programma per martedì 9 aprile, è prevista la presenza dell'illustratore di fama mondiale Matteo Berton, pronto a presentare il suo nuovo libro d'artista 'Pini'.

La nuova apertura

Trasloco di pochi metri per ampliare i propri spazi, con l'intento di arricchire il proprio catalogo di libri e stampe. La libreria Inuit cambia volto e apre un nuovo locale in via Petroni al civico 13A, per regalare a uno dei centri nevralgici della città, nei pressi della zona universitaria, un nuovo luogo di ritrovo culturale, con la presenza di una galleria dedicata a mostre e illustrazioni.

Il tutto avviene grazie al patrocinio del comune di Bologna e al sostegno della fondazione Innovazione Urbana Rusconi Villa Ghigi, che da tempo si è posta come obiettivo quello di riqualificare culturalmente piazza Verdi e le zone limitrofe. Da qualche anno, infatti, questa frazione della zona universitaria sta investendo sulla stampa artigianale. La stessa Inuit, per esempio, è già presente in un piccolo locale di via Sant'Apollonia.

L'inaugurazione della sede è in programma per martedì 9 aprile, con l'evento dedicato alla presentazione del libro d'autore 'Pini' del noto illustratore di fama mondiale Matteo Berton, che comprende al suo interno tavole originali in acrilico e stampe serigrafiche (su tessuto di seta, ndr). Si tratta del primo di una serie di eventi destinati al mondo della stampa e dell'illustrazione che la libreria Inuit ha in programma per i prossimi mesi.

Cosa è Inuit

Il progetto Inuit, che comprende una libreria, una stamperia e una casa editrice a Bologna, si conferma sempre più in crescita. Vincitore del bando IncrediBol nel 2013, dal 2011 si occupa di promuovere l'editoria illustrata e la stampa artigianale. Dopo essersi aggiudicata uno spazio in zona universitaria nel 2019, ha collaborato nel corso degli anni con eventi di rilievo quale il Lucca Comics & Games e con scuole pubbliche e private di tutta Italia.

Proprio nel 2011 Inuit ha dato vita al suo bookshop, che nel corso degli anni ha promosso una serie di autoproduzioni e raccolto una grande quantità di pubblicazioni, stampe d'arte e fanzine. Il bookshop ha saputo, nel corso degli anni, fare conoscere editori e illustratori locali anche al di fuori dei confini di Bologna.

Inuit, tra i propri spazi, vanta anche la prima stamperia artistica in Italia a utilizzare tecniche come la Risograph e la sterigrafia per l'editoria illustrata e a fumetti. Da 13 anni contribuisce allo sviluppo di libri d'artista realizzati artigianalmente, attraverso la pubblicazione di contenuti sotto il nome di Inuit Editions.

Evento inaugurale

In occasione dell'inaugurazione del nuovo spazio in via Petroni 13A Inuit presenta, a partire dalle 19.30 di martedì 9 aprile, la mostra dedicata alla presentazione del libro 'Pini', realizzato dall'illustratore di fama internazionale Matteo Berton in collaborazione proprio con la stamperia Inuit. L'opera tratta del ruolo che hanno queste piante sempreverdi nella nostra memoria e riflette sul potere evocativo della natura manifestato attraverso le geometrie degli alberi.

L'evento è inserito all'interno della rassegna di manifestazioni satellite della Bologna Children's Book Fair 2024, dal titolo Boom - Crescere nei libri.