Fiera del libro per ragazzi a Bologna: il programma degli eventi in città tra mostre e laboratori

Bologna, 7 aprile 2024 – Via alla 61esima edizione della Fiera del libro per ragazzi (Children’s Book Fair). Da lunedì 8 aprile a giovedì 11 aprile BolognaFiere diverrà teatro della rassegna che attende quest’anno 1.500 espositori da circa 100 Paesi e regioni del mondo. Il Paese ospite d’onore per il 2024 sarà la Slovenia. Il presidente Sergio Mattarella domani mattina sarà in collegamento con la Fiera del libro per ragazzi, per un saluto di buon inizio.

Tra gli autori e gli illustratori più attesi a Bologna: Ximo Abadia, Emma Adbåge, Beatrice Alemagna, Mac Barnett, Anne Brouillard, Nadine Brun-Cosme, Davide Calì, Nat Cardozo, Kitty Crowther, Max de Radiguès, Julia Donaldson, Linde Faas, GUD, Ulrich Hub, Jenny Jägerfeld, Oliver Jeffers, Aviaq Johnston, Joëlle Jolivet, Benjamin Lacombe, Philippe Lechermeier, Leonard Marcus, Lorenzo Mattotti, Bart Moeyaert, Jérémie Moreau, Roger Olmos, Neal Packer, Lincoln Peirce, Victor D.O. Santos, Lola Shoneyin, Axel Scheffler, Olivier Tallec, Øyvind Torseter, Hervé Tullet, Paloma Valdivia, Edward van De Vendel, Cao WenXuan.

Tra le tematiche oggetto di focus e dibattito in fiera, un ruolo di primo piano è rivestito dalla sostenibilità, questione chiave nell'industria editoriale mondiale del presente di cui i libri si fanno veicoli formando la visione del mondo dei cittadini del domani.

La Fiera del libro per ragazzi ormai influenza e guida le tendenze del settore attraverso i suoi ormai affermati premi: il Bop (dedicato ai migliori editori per ciascuna area del mondo); i BolognaRagazzi Awards (per i migliori libri e divisi in più categorie); il BolognaRagazzi crossmedia Award (per i progetti editoriali trasposti con successo su altre piattaforme). Torna in fiera anche la proclamazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi migliore narrazione per immagini, di cui sono già stati annunciati i finalisti. Questi e tanti altri ancora.

Come ogni anno, l’energia, la creatività, le idee e i contenuti che si raccolgono a Bologna Children’s Book Fair traboccano dai padiglioni fieristici invadendo luoghi della cultura, biblioteche, scuole e palazzi della città di Bologna in una vera e propria festa diffusa, con un’offerta ricca e diversificata dedicata al grande pubblico di adulti e bambini.

E’ questo il titolo del programma delle iniziative in città (dal 4 aprile al 9 giugno) promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere. In calendario, tra gli altri, la prima mostra in Italia della grande illustratrice e autrice belga Anne Brouillard, oltre a più di 40 eventi espositivi, 74 laboratori, più di 100 artiste e artisti coinvolti.

Infine, la novità Off Fair*24, a cura di Accademia Drosselmeier: un programma che parte da Bologna e porta in diverse città italiane e straniere nel corso di tutto l’anno la ricchezza dei libri che abitano la fiera, rendendoli così patrimonio collettivo.

Ma è nelle date della kermesse dall’8 all’11 aprile, che all’ombra delle torri si muoveranno illustratrici e illustratori italiani e internazionali protagonisti di mostre, rassegne, conferenze per un cartellone che conta 40 esposizioni, 74 laboratori e oltre 100 ospiti, ma anche 60 incontri nelle classi del progetto ’Boom! A scuola’ per un incontro ravvicinato tra il pubblico dei più piccoli e i creativi.

Boom! riempie Bologna di mostre dedicate al mondo del libro per l’infanzia. Piccolo grande di Sophie Vissière è una mostra-gioco in Cinnoteca, lo spazio per l’infanzia della Cineteca di Bologna, ispirata all’albo dell’autrice edito da Fatatrac che rappresenta il mondo visto dalla prospettiva di bambine e bambini. La mostra inaugura il 10 aprile alle 18 con una merenda con l’autrice (ingresso su prenotazione: schermielavagne@cineteca.bologna.it).

Le illustrazioni di Elisa Talentino interpretano il lavoro di Rachel Carson, riconosciuta come la madre dell’ambientalismo, nella mostra Brevi lezioni di meraviglia presso la fioreria Fuori dal Mazzo, in collaborazione con Aboca Edizioni (inaugurazione 9 aprile ore 19).

Torna a Bologna il grande illustratore Neil Packer con un nuovo albo illustrato per tutte le età edito da Camelozampa. La parabola del panificio indipendente è in mostra presso Anonima Impressori (inaugurazione 8 aprile ore 19:30).

Officina Margherita ospita e cura una mostra dedicata al nuovo albo per l’infanzia di Eliana Albertini, in uscita per Franco Cosimo Panini: Cosa c’è fuori. Disegni, dipinti e appunti, viaggio di un orsetto di pezza alla scoperta del mondo, inaugura il 7 aprile alle 18:30.

Il Mambo propone la mostra di Nazli Tahvili e Amin Hassanzadeh Sharif, dall’Iran. Mondo che creo, mondo che desidero (inaugurazione 7 aprile ore 18) raccoglie storie in cui il cambiamento è possibile grazie alla forza delle idee, alla resilienza, all’esperienza del viaggio. La mostra è curata dal Dipartimento Educativo del MAMbo, che propone anche dei laboratori dedicati.

Il Museo internazionale e biblioteca della musica ospita le tavole originali tratte dal libro Casa Musica (Come un papero innamorato) di Maddalena Vaglio Tanet, illustrato da Giovanni Colaneri. L’esposizione, a cura di Accademia Drosselmeier, inaugura martedì 9 aprile alle ore 18.

Il Centro delle donne ospita Toni e la magicicada di Anna Forlati, dedicata a Toni Morrison (8 - 10 aprile, finissage e incontro alle 19). Inuit Bookshop ospita Pini di Matteo Berton (inaugurazione 9 aprile ore 19:30) realizzata con l’aiuto di Fondazione Rusconi, e cura Blooming, una bi-personale di Francesca Protopapa e Margherita Tramutoli alla Galleria B4 (inaugurazione 9 aprile ore 20:30). Ora non qui di Valentina Pucci è la mostra proposta da Ottoastudio.

La casa editrice #logosedizioni propone tre eventi: la doppia mostra dedicata al libro Bella bambina dai capelli turchini di David Alvarez e Adolfo Cordova, presso Modo Infoshop (inaugurazione 8 aprile ore 19) e sulle bacheche affissive di via Indipendenza, in collaborazione con Cheap; l’esposizione delle illustrazioni del nuovo libro di Anna Paolini, Essere madre, presso Baak Libreria Bistrot (inaugurazione 10 aprile ore 19).

Anne Brouillard, protagonista dal 10 aprile della mostra promossa da Fondazione del Monte ’La terre tourne’ e poi da Hamelin con ’A casa di Killiok’: da quasi 35 anni l’autrice racconta del nesso inscindibile che esiste tra l’umano e la natura e di come il rapporto tra il tempo e lo spazio rappresenti il legame intrinseco a tutto il vivente.

Per rendere appieno l’immersività dell’universo visivo di Brouillard, accompagnano la mostra un ciclo di visite guidate per bambine e bambini, a cui è dedicato un libro pensato per accompagnarli alla scoperta della mostra, e un’installazione realizzata appositamente per gli spazi di Hamelin in via Zamboni 15. A casa di Killiok è il titolo dell'installazione che trasforma la sede dell’associazione in uno spazio intimo in cui incontrare i personaggi più celebri di Brouillard, tra cui proprio Killiok, creatura buffa e misteriosa che abita su un lago al centro di una foresta brulicante di creature. Sarà l'artista stessa ad accompagnare il pubblico “a casa di Killiok” martedì 9 aprile, a conclusione dell'inaugurazione della monografica in Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Successivamente, l'installazione sarà visitabile dal 10 aprile fino al 17 maggio.

Boom! 2024 segna il ritorno a Bologna di Lorenzo Mattotti, uno dei disegnatori italiani più amati in tutto il mondo, con un originalissimo lavoro di illustrazione nato dall’incontro con il romanzo I miei stupidi intenti, esordio rivelazione di Bernardo Zannoni, edito da Sellerio. Il romanzo di Zannoni ha per protagonista una faina che scopre il mondo; Mattotti lo interpreta dando vita a un mondo di foreste e tane sotterranee. I miei stupidi intenti è in mostra presso Squadro Galleria Stamperia d’Arte, che ha curato il progetto espositivo in collaborazione con Sellerio, dall’8 aprile all’8 maggio, con inaugurazione e firmacopie dei due autori l’8 aprile alle 19.

Davide Calì, autore di oltre 100 albi illustrati, dal 9 aprile al Museo Archeologico, con ’Un mare di storie’.

Sarà una vera invasione quella dei fumettisti con Ariane Hugues che pubblica l’ultima graphic novel ’L’anno straordinario’ per Canicola usando un’avventura fantastica per raccontare il clima e sarà protagonista di due mostre: ’Equinozio d’autunno’ alla biblioteca di Borgo Panigale e ’L’anno straordinario’ alle Serre dei Giardini Margherita. Ci saranno Marco Quadri con l’esordio ’Collo di bottiglia’ allo spazio Parsec, Damijan Stepancic alla Giannino Stoppani con l’autore Peter Svetina per ’Il portoghese blu. Viaggi inaspettati in mondi sottosopra’. Elisa Talentino è ospite della fioreria Fuori dal Mazzo con ’Brevi lezioni di meraviglia’; Anna Forlati è al Centro delle donne con ’ Toni e la magicicada’ .

Ai più piccoli è dedicata la mostra Eolica Bambi, a cura di Canicola, Maple Death Records e Depress, sulle vetrate della Ex Casa del Custode (Parco della Montagnola), frutto di una performance collettiva di artiste e artisti che il 17 aprile dalle ore 17 disegneranno e suoneranno con i piccoli.