‘Il Resto di Bologna’: da Renga e Nek al Robot, i concerti del mese

Bologna, 17 settembre 2024 – Torna il podcast il Resto di Bologna, l’unico che vi racconta la nostra città a 360 gradi con curiosità e storie. E arriva anche un nuovo format che, ogni inizio mese, fornirà ai nostri ascoltatori una guida su tutti i più grandi concerti in programma, da non perdersi. Si parte oggi con settembre, anche se siamo già a metà, ma il programma è ricchissimo: dalla classica al rap, dal pop alla canzone italiana, dai grandi show agli eventi più di nicchia. Un vademecum sulle prossime tappe in città all’insegna della musica e del divertimento. E gli ultimi scampoli di estate regalano ancora emozioni: Frida nel Parco in Montagnola, il Festival dedicato a Ottorino Respighi , il triplo concerto di Francesco Renga e Nek e il prequel della quindicesima edizione di Robot Festival. Insomma, per tutti i gusti: basta andare sul nostro sito o sulle principali piattaforma di riproduzione per ascoltarlo.