Bologna, primo maggio in piazza: il programma di oggi

Bologna, 1 maggio 2023 – Bologna è pronta ad accogliere la Festa dei Lavoratori. Il programma delle celebrazioni in piazza Maggiore inizierà con i saluti del sindaco Matteo Lepore e dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi.

A seguire, dalle 10, è prevista una tavola rotonda con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno dato via alla manifestazione: il segretario della Cgil Bologna, Michele Bulgarelli, il segretario generale della Uil Emilia-Romagna, Giuliano Zignani e infine il segretario della Cisl metropolitana, Enrico Bassani.

Insieme a loro anche lo storico Roberto Balzani, la presidente dell’Anpi Bologna, Anna Cocchi, e Simonetta Gola di Emergency.

Non mancherà, come da tradizione, il classico concertone del 1° maggio con tantissimi artisti che si esibiranno dalle 16 a mezzanotte sul palco allestito in piazza Maggiore. La conduzione dell’evento è stata affidata a Radio Città Fujiko. La direzione artistica è invece a cura di Arci Bologna.

Sarà quindi un pomeriggio ricco di esibizioni con una scaletta pronta a far ballare i bolognesi, nonostante la pioggia. Il palco all’ombra di Palazzo d’Accursio ospiterà Rancore e Claver Gold, entrambi rapper italiani. Non mancheranno poi gli Extraliscio, la famosa band romagnola composta da Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara.

A seguire Alberto Bertoli, chitarrista originario di Sassuolo, figlio del famosissimo cantautore emiliano Pierangelo Bertoli.

Spazio anche al cantante Davide Shorty, classificatosi terzo a X Factor 2015 e secondo alla kermesse di Sanremo 2020. Sul palco di piazza Maggiore non mancherà la cultura hip hop con l’esibizione del giovane avellinese BigMama.

Alla Festa dei Lavoratori ci saranno anche la cantautrice milanese Marta Tenaglia, la superband Kolosso, gli Andrea Abbadia Quartet, gli scatenati Musicanti di San Crispino direttamente dal Comune forlivese di Modigliana.

Infine la cantautrice Roberta Giallo, il giovane rapper Buster e il gruppo tutto bolognese, Camelot Band.