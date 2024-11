Cinema Modernissimo: la programmazione dei tre giorni di festa

ll Cinema Modernissimo spegne la sua prima candelina e continua a celebrare il compleanno con un weekend ricco di eventi, ospiti e proiezioni. Dopo la festa con Nanni Moretti, che ha incontrato il pubblico in occasione della proiezione della pellicola restaurata di “Ecce Bombo”, proseguono gli appuntamenti anche nel fine settimana. Da venerdì a domenica, il programma promette di conquistare grandi e piccoli, facendo del cinema non solo una sala di visione, ma anche un luogo di incontro, dialogo e festa. Tra omaggi a celebri personaggi del Cinema (tra cui la grande Marilyn Monroe), film in lingua originale e incontri con registi, i cinefili di Bologna rimarranno soddisfatti anche questo fine settimana. Gli eventi dureranno tutto il giorno fino a chiusura del cinema.