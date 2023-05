Serre dei Giardini Margherita a Bologna, il programma dell’estate 2023

Giovedì 11 prendono il via Le Serre d’Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini in via Castiglione. Rassegna che quest’anno festeggia dieci anni e che, nel corso del tempo, ha assunto un’identità sempre più definita che ruota attorno a diversi temi come il rapporto tra arte e grandi cambiamenti climatici con Resilienze Festival (7-11 giugno), giunto alla settima edizione e dedicato quest'anno alla neutralità climatica; la prospettiva intersezionale, le migrazioni e la diaspora al centro della nuova rassegna Spore (dal 7 luglio al 15 settembre) in collaborazione con Cefa Onlus e con la direzione artistica di Wissal Houbabi.

Infine, le questioni di genere affrontate sia nella rassegna Serrenove, un percorso ideato con la casa editrice Settenove, sia in una serie di workshop di gruppo per uomini, donne, persone di ogni genere a cura di Osservatorio Maschile.

La programmazione de Le Serre d’Estate dà spazio a diverse forme artistiche: dal cinema (tutti i mercoledì sera) che vede consolidarsi la collaborazione con Mubi, la piattaforma streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film, per nove appuntamenti sul tema del cambiamento alla letteratura (tutti i martedì sera) con un ricco programma che ospiterà oltre alla rassegna Serrenove, anche il format Fuori Legge(re) dedicato alle case editrici indipendenti, organizzato insieme a La Confraternita dell’uva nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

Ma c’e anche la musica che sarà protagonista dei venerdì sera con Live in Serre, che si aggiunge alla storica rassegna Ascolti Verticali, dedicata alla consapevolezza dell'ascolto; mentre per i più piccoli tornano i Racconti del Leone (tutti i mercoledì) con quattro eventi speciali curati insieme a Attraverso Libreria Indipendente e la rassegna Buskers Park (tutte le domeniche dal 13 maggio al 4 giugno) dedicata all’arte di strada e realizzata in collaborazione con GardenBo.

Programma

Si inizia l’11 maggio per la rassegna Ascolti Verticali con la performance di Pak Yan Lau (BE/HK), una delle pianiste più innovative della nuova scena creativa europea e Darin Gray (US), bassista di fiducia di autentici maestri della musica creativa, Jim O'Rourke e Akira Sakata.

Il loro progetto in duo concilia la libera improvvisazione con le suggestioni materiche della sperimentazione elettroacustica. A seguire domenica 13 maggio primo appuntamento di Buskers Park la rassegna di arte di strada curata da Leonardo Cristiani che portera ai Giardini Margherita alcuni dei migliori buskers del panorama Italiano che si esibiranno in doppio appuntamento tra le Serre e GardenBo.

Mercoledì 24 maggio inaugura Semi: Visioni di cambiamento, la nuova rassegna di cinema a cura di Kilowatt e MUBI dedicata al tema del cambiamento: nove appuntamenti da maggio a settembre che propongono film molto diversi tra loro per genere e provenienza geografica, realizzati da registi e registe spesso alla loro opera prima e capaci di proporre un nuovo sguardo sul cinema contemporaneo. Si parte con Aftersun di Charlotte Wells (UK, 2022, 102'), film rivelazione dell’anno.

Tra gli ospiti della rassegna segnaliamo il 7 giugno Alice Rohrwacher (candidata all'Oscar 2022) che raccontera la sua carriera in un incontro speciale con il pubblico delle Serre e, a seguire, introdurra il documentario Futura (IT, 2021, 108’), realizzato insieme a Pietro Marcello e Francesco Munzi.

Il 19 e 20 maggio ospitiamo la tappa del Festival Chi ha paura del futuro?, progetto promosso dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Universita di Bologna e a cura di Reimagining Mobilities: due giorni e tanti eventi per riflettere su mobility justice, processi di b/ordering, migrazioni e cambiamenti climatici.

Dal 22 maggio inizia il ciclo di workshop curato da Osservatorio Maschile che prevede tre format: Uomini che parlano di uomini rivolto a uomini di ogni origine, orientamento ed età per parlare di temi come il rapporto con il padre, la pluralità maschile e il rapporto con il corpo e l’espressione personale; Donne che parlano di uomini, per donne e persone non binarie, e Gente che parla di sesso, per persone di ogni genere, entrambi con l’obiettivo di esplorare il tema della sessualità.

Inizia il 30 maggio con l’evento Educare al consenso, dall’infanzia all’adolescenza la rassegna Serrenove nata dalla collaborazione con la casa editrice Settenove, specializzata in pubblicazioni su temi di genere ed educazione sessuale. Un ciclo di quattro incontri da maggio a settembre su quattro argomenti che vogliamo approfondire: consenso, disabilità, educazione sessuale, storia delle donne. Ospiti della serata inaugurale il filosofo Lorenzo Gasparrini, l’illustratrice Cristina Portolano e l’editrice Monica Martinelli di Settenove.

L’immancabile appuntamento per bambine e bambini I Racconti del leone (tutti i mercoledi alle 17,30 dal 17 maggio al 6 settembre) dedicato alla lettura di albi illustrati accuratamente selezionati da KwBaby, il servizio educativo sperimentale 0-6 anni di Kilowatt alle Serre, si arricchisce quest’anno di quattro incontri speciali grazie alla collaborazione con Attraverso Libreria Indipendente: quattro autori di quattro libri per l’infanzia accompagneranno i piccoli ospiti in dei laboratori tra gioco e scoperta, dopo la consueta lettura degli albi.

Il 1 giugno, Sergio Conforti (alias Rocco Tanica di Elio e le storie tese) sara ospite di Cinque cose con, il fortunato format prodotto da Kilowatt e curato dal giornalista Francesco Locane, all’interno del quale Rocco si racconterà attraverso un libro, un film, un cocktail, un oggetto personale e un film. Precede la presentazione del libro Non siamo mai stati sulla Terra di Rocco Tanica, il primo libro scritto da un essere umano assieme a un’intelligenza artificiale.

Dal 7 all’11 giugno torna Resilienze Festival, la produzione culturale di punta della nostra programmazione. Il progetto, ideato e prodotto da Kilowatt, vuole parlare delle grandi trasformazioni planetarie mostrando le interazioni, i legami e le connessioni tra ambiente, societa, economia e cultura, interrogando i linguaggi dell’arte per esplorare punti di vista alternativi. La VII edizione, dal titolo Zero non significa niente, vuole problematizzare il tema della neutralita climatica esplorando le molteplici dimensioni dello zero attraverso incontri, dibattiti, installazioni artistiche, presentazioni di libri, workshop, proiezioni, concerti.

La novità del 2023 a la Scuola di Resilienze Festival, una summer school pensata per chi vuole generare un cambiamento e contribuire a generare un futuro desiderabile. (Iscrizioni aperte fino al 31 maggio). Il 15 giugno primo appuntamento della rassegna Tecnica Mista dedicata al cinema d’animazione 2D con una serata di proiezione dei cortometraggi realizzati da Beatrice Pucci, autrice di film d’animazione in stop motion, scultrice e disegnatrice i cui cortometraggi Soil is alive e Le nozze di Pollicino, sono entrati nella Cinquina dei Nastri d’Argento. La serata vedrà la presenza di Beatrice Pucci in dialogo con l’artista Stefano Ricci.

Grazie alla ormai consolidata collaborazione con la libreria La Confraternita dell’Uva e con il Patto per la lettura di Bologna, porteremo sul palco delle Serre per il secondo anno consecutivo l’editoria indipendente con Fuori Legge(re). Quattro editori - ADD Editore, Utopia Editore, Racconti Edizioni, Marotta&Cafiero Editori - intervistati da Francesco Locane ci racconteranno le scelte editoriali, le collane, le tematiche, i successi e i fallimenti, le strategie di promozione e cinque libri assolutamente da leggere. Sono tre invece gli appuntamenti confermati con i grandi del fumetto italiano, per una mini rassegna organizzata grazie alla collaborazione con l’autore Alessandro Tota.

Si parte il 13 giugno con una serata speciale tra Italia e Germania con il contributo di DAAD - Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico - che vedrà ospite il grande Manuele Fior e il suo ultimo lavoro Hypericon. Nel corso dell’estate avremo con noi anche Paolo Bacilieri e Francesca Ghermandi. Da Plurali Femminili, la rassegna dell’estate 2022 dedicata a migrazione, identita e pensiero decoloniale, nasce Spore in collaborazione con Cefa Onlus e con la direzione artistica di Wissal Houbabi. Otto appuntamenti tra luglio e settembre: live musicali, film e incontri dedicati a diffondere una visione positiva del concetto di diaspora: alla sofferenza, alla negazione, alla separazione, vogliamo contrapporre affermazione, rivendicazione e immaginazione per indagarne i risvolti positivi e identitari e costruire una narrazione diversa.

Sfoglia il programma completo