Soggiorni studio estero 2023, al via le iscrizioni: le mete del Comune di Bologna

Soggiorno studio 2023 Comune di Bologna (Flash Giovani)

Bologna, 28 febbraio 2023 – Al via le iscrizioni per i soggiorni studio all’estero promossi dal Comune di Bologna. Da domani, 1 marzo 2023, sarà possibile iscriversi online e prendere parte ad una delle esperienza di vita più belle e formative per i giovani studenti.

Le novità di quest’anno sono due: un’esperienza di volontariato ambientale in Costa Rica e la ripresa dello scambio culturale con Portland, negli Usa. Di seguito mete, info e istruzioni su come partecipare.

Cosa sono i soggiorni studio

Un soggiorno di studio è una esperienza di gruppo in grado di approfondire la conoscenza di se stessi in età adolescenziale e imparare le lingue attraverso un viaggio all’estero. Uno dei principali vantaggi dei viaggi studio è quella di conoscere altre culture, socializzare con persone e realtà divere, unendo divertimento e formazione.

Ad occuparsi del programma è l’ufficio Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero del Comune di Bologna. Tutti i soggiorni si svolgeranno a luglio.

Come funziona

I partecipanti sono ospitati in famiglia, generalmente in stanze doppie.

Le famiglie ospitanti, i cui recapiti verranno comunicati prima della partenza, sono situate a una distanza dalla scuola di non oltre 30/40 minuti, raggiungibile con i mezzi pubblici. La biancheria da letto è inclusa, al contrario di quella da bagno.

Le famiglie degli studenti in partenza possono inoltre seguire l’esperienza del proprio figlio o figlia tramite un link fornito dagli organizzatori.

Mete soggiorni estate 2023

Inghilterra , con le seguenti destinazioni: Colchester, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; Cambridge, Ipswich, Oxford e Greenwich per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Le iscrizioni aprono mercoledì 1 marzo alle 9 .

, con le seguenti destinazioni: Colchester, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; Cambridge, Ipswich, Oxford e Greenwich per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Le iscrizioni aprono . Spagna : Malaga

: Malaga Costa Rica : volontariato ambientale

: volontariato ambientale Stati Uniti: Portland, scambio culturale

Per queste ultime tre destinazioni le iscrizioni aprono da lunedì 6 marzo alle 9.

Periodi

Ecco il programma dei soggiorni studio 2023 riservati agli studenti della scuola superiore:

Soggiorno linguistico a Cambridge dal 9 al 23 luglio 2023 .

dal . Soggiorno linguistico a Colchester dal 16 al 30 luglio 2023 .

dal . Esperienza di volontariato ambientale in Costa Rica dal 13 al 26 luglio 2023 .

dal . Soggiorno linguistico a Malaga dal 2 al 16 luglio 2023 .

dal . Soggiorno linguistico a Greenwich dal 2 al 16 luglio 2023 .

dal . Soggiorno linguistico a Ipswich , dal 9 al 23 luglio 2023 .

, dal . Soggiorno linguistico a Oxford, dal 16 al 30 luglio 2023.

Volontariato ambientale in Costa Rica

Il volontariato ambientale offre l'opportunità di conoscere da vicino la biodiversità del posto, la gestione delle aree silvestri protette e contribuire al buon funzionamento di questi importanti luoghi di conservazione ambientale.

Obiettivo principale di questa esperienza è quello di sensibilizzare i giovani sulla salvaguardia dell’ambiente naturale a tutti i livelli, soprattutto nella propria quotidianità, con piccoli gesti che rappresentano tasselli indispensabili per il raggiungimento di un reale sviluppo sostenibile che permetta anche alle generazioni future di godere del nostro splendido pianeta.

Questa esperienza, una novità tra l’offerta del Comune di Bologna, riguarda le scuole superiori.

Scambio culturale Bologna – Portland

Quest’anno riprende finalmente anche lo scambio culturale con Portland, città dell’Oregon negli Stati Uniti gemellata con Bologna, interrotto a causa della pandemia.

Grazie allo scambio culturale, i giovani bolognesi potranno soggiornare due settimane ospiti di famiglie americane e poi, a loro volta, accogliere una/un giovane americana/o con lo spirito di vivere una doppia emozione a stretto contatto con realtà e tradizioni diverse, affiancate da attività ricreative e culturali. Le iscrizioni apriranno lunedì 6 marzo alle 9.

Durata e cosa prevede il soggiorno

I soggiorni hanno una durata di 15 giorni e prevedono:

voli di linea e trasferimenti A/R da/per Bologna

alloggio in famiglia comprensivo dei pasti

corso di lingua

un ricco programma di attività culturali, ricreative e sportive di gruppo

escursioni

Chi può partecipare

Studentesse e studenti residenti nei comuni della città metropolitana di Bologna con un’età compresa, alla data di partenza del soggiorno, tra i 12 e i 17 anni. Tuttavia, per ogni bando è specificato a quale scuola è rivolto il soggiorno.

Requisito indispensabile è la disponibilità a vivere un'esperienza di gruppo nel rispetto degli altri e con spirito di collaborazione.

Iscrizione e documenti

L'iscrizione ai soggiorni di studio si fa online, tramite il portale Iperbole del Comune di Bologna. Per iniziare la procedura di iscrizione, che è consentita per una sola destinazione per studente, è obbligatorio accedere con la propria identità digitale (SPID o CIE). È consigliabile prepararsi in anticipo a questa operazione rispetto alla data di apertura.

Per partecipare ai soggiorni di studio all’estero è necessario essere in possesso del passaporto in corso di validità. Le famiglie dei partecipanti, non cittadini dell’Unione Europea, devono inoltre verificare se necessitano di visto di ingresso.

Costo dell’iscrizione

La quota di iscrizione pari a 100 euro non rimborsabile in caso di rinuncia.

Quanto costa il soggiorno

Dipende dal viaggio. Il soggiorno a Cambridge, ad esempio, ha un costo di partecipazione pari a 2.150 euro. Quello a Malaga 1.880 euro, mentre il volontariato in Costa Rica costa 2.580 euro. La quota comprende:

trasporto (voli di linea e trasferimenti) da/per Bologna

alloggio in famiglia comprensivo dei pasti

corso di lingua, attività ricreative, escursioni

accompagnatori

assicurazione infortuni e responsabilità civile

assicurazione per infezione da Covid-19 e Cover Stay (in caso di fermo sanitario)

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.flashgiovani.it/giramondo