Weekend a Bologna: cosa fare in città il 21, 22 e 23 giugno 2024

Bologna, 21 giugno 2024 - Musica, libri, mostre e grande cinema. È questo il menù per i prossimi tre giorni a Bologna, grazie a una programmazione di eventi tutta da scoprire, che coinvolgerà questo weekend.

Venerdì 21 giugno

In occasione del 44esimo anniversario della strage di Ustica, il MAMbo (dalle 10) ospita una grande mostra personale di Robert Kusmirowski, a cura di Lorenzo Balbi e Marinella Paderni. A partire dalle 16, i Giardini Margherita danno vita alla Festa della Musica dell’Orchestra Senzaspine. Una giornata intera di musica e attività per grandi e piccini. Alle 18, Gianluca Gotto è alla Libreria Coop Ambasciatori per la presentazione del suo libro Quando inizia la felicità. Alle 21, il DiMondi accoglie in piazza Lucio Dalla la band La Maschera. Alle 21.15, all’Arena Orfeonica sono attesi Claudio Ortensi al flauto e Anna Pasetti all’arpa.

Sabato 22 giugno

Alle 21, Peppe Servillo, con Javier Girotto e Natalio Mangalavite, interpreta brani di Lucio Dalla in chiave jazz, al Centro Ca’ Nova di Medicina. Sempre alle 21, in piazza Lucio Dalla si esibiscono i Tre allegri ragazzi morti. Altra musica alle 21: al Dall’Ara c’è il concerto di Max Pezzali. Parte ufficialmente Il Cinema Ritrovato. Alle 21.45, la prima serata propone Sentieri Selvaggi John Ford presentato da Wim Wenders. Alle 22, il DumBO apre le porte per la serata Vertigo.

Domenica 23 giugno

Secondo e ultimo appuntamento, alle 21, con il concerto di Max Pezzali al Dall’Ara. Alle 21.15, all’Arena Orfeonica ci sono i musicisti Francesco Bellanova, Francesco Milone, Filippo Cassanelli e Francesco Benizio. Alle 21.45, in piazza Maggiore con Il Cinema Ritrovato si guarda Paris, Texas di Wim Wenders.