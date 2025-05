A 13 anni dal sisma altri dieci milioni per gli ultimi lavori

Per accelerare la ricostruzione pubblica post-terremoto, rallentata dai costi dei materiali, nelle prossime settimane arriveranno altri 10 milioni di euro, così come accaduto anche nel 2023. Lo annuncia la Regione Emilia-Romagna, facendo il punto sulla ricostruzione a 13 anni dal sisma. In tutto, dal 2012 è stato messo in campo un investimento di otto miliardi di euro, dei quali oltre sette già liquidati. Circa 20.0000 abitazioni sono state ripristinate, 570 scuole recuperate, oltre 6.800 piccole attività commerciali, artigiane e dei servizi sono state rese di nuovo agibili, 3.359 aziende industriali e agricole ristrutturate.