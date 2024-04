A Vergato e Marzabotto vaccinazioni a libero accesso

Dalle 10 alle 15, di lunedì presso la Casa della Comunità di Vergato e sabato 13 presso il Poliambulatorio di Marzabotto, due giornate dedicate alla vaccinazione a libero accesso per i residenti nati tra il 1952 e il 1959.

Nell’ottica di promuovere la prossimità non solo delle cure ma anche della prevenzione, l’Azienda USL di Bologna offre nuove occasioni per vaccinarsi nel Distretto dell’Appennino Bolognese, organizzando due giornate a libero accesso: dalle ore 10 alle ore 15, lunedì 8 aprile presso la Casa della Comunità di Vergato e nella stessa fascia oraria sabato 13 aprile presso il Poliambulatorio di Marzabotto.

Queste due giornate sono dedicate a tutti i residenti nati tra il 1952 e il 1959, destinatari dell’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni contro Herpes Zoster e/o Pneumococco (come stabilito dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25), i quali potranno vaccinarsi nella fascia oraria indicata senza necessità di prenotazione.

In occasione della Fiera in Albis, a Vergato, l’8 aprile, sarà presente un camper con il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica che sensibilizzerà la popolazione promuovendo le vaccinazioni ed invitando i cittadini a recarsi presso la Casa della Comunità. A Marzabotto, sabato 13 aprile, in occasione della Giornata della Prevenzione organizzata dal Comune, i cittadini potranno invece accedere direttamente all’ambulatorio vaccinale ubicato all’interno del Poliambulatorio.

Per favorire l’adesione alla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco tra gli aventi diritto, l’Azienda USL di Bologna ha provveduto ad inviare gli inviti su Fascicolo Sanitario Elettronico a tutti gli assistiti nati tra il 1952 e il 1959 residenti nei Comuni di Vergato, Marzabotto, Grizzana Morandi e Castel d’Aiano.