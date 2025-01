Abiti e cibo per i senzatetto. Raccolta organizzata da Cotabo

Indumenti e cibo per i senza fissa dimora. A raccoglierli Cotabo, la cooperativa dei tassisti bolognese che consegnerà il materiale all’associazione Piazza Grande. La campagna è promossa a livello nazionale dall’associazione Tutti Taxi per Amore. Cotabo coinvolgerà gli oltre 500 soci ma l’invito a donare è esteso a tutti i cittadini, che potranno consegnare indumenti, coperte, maglioni, giacconi, piumoni, sacchi a pelo e scarpe, puliti e in ottimo stato. Dal 10 al 30 gennaio sarà possibile anche consegnare alimenti, purché confezionati e non deperibili. Il centro raccolta è nella sede di via Stalingrado 61. Sarà possibile portare il materiale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. La centrale mette a disposizione anche un servizio di ritiro, per organizzarlo contattare i responsabili con un messaggio Whatsapp al numero 324-5384069. "Siamo impegnati in iniziative di solidarietà per le persone in difficoltà: prestare attenzione a chi vive un momento di crisi è parte del nostro modo di essere impresa cooperativa, attenta al contesto nel quale opera", spiega Riccardo Carboni (foto), presidente di Cotabo.