Addio a Giovanna Grignaffini: fu tra le fondatrici del Centro di documentazione delle donne

È morta a 74 anni, dopo una lunga malattia, Giovanna Grignaffini, originaria della provincia di Parma, docente al Dams, molto attiva nel movimento femminista, e deputata per il Pds prima e i Ds poi dal 1994 al 2006. "Grignaffini – ricorda il sindaco Matteo Lepore, esprimendo il cordoglio del Comune – è stata una delle fondatrici dell’associazione Orlando e del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna gestito in convenzione tra l’associazione Orlando e il Comune di Bologna. Grazie anche al suo impegno oggi è riconosciuto come uno dei centri di documentazione più importanti nel panorama europeo. Una figura importante per la nostra città e per le tante battaglie che ha portato avanti a favore delle donne". "Intellettuale, protagonista del movimento delle donne, riferimento di altissimo profilo della vita politica e culturale di Bologna. Con lei sono stati tanti i momenti di incontro e condivisione" dice invece il deputato dem Andrea De Maria, mentre anche la segretaria del Pd bolognese, Federica Mazzoni, ricorda la Grignaffini come una "femminista determinata", e "faro di ispirazione per tutte le donne impegnate in politica".

Domani sarà possibile portarle l’ultimo saluto proprio al Centro di documentazione delle donne di via del Piombo 5, a partire dalle ore 10.