Addio al chirurgo Angelo Muratori, operò più di diecimila pazienti

Era un medico di una volta, appassionato, sempre disponibile, ma con lo spirito di un bravo medico di oggi: curioso, meticoloso, aggiornato. Angelo Muratori se n’è andato a 75 anni per un male che non dà scampo. Bolognese, non ha mai smesso di inseguire le sue passioni, la chirurgia, la buona cucina, i viaggi, la famiglia, la figlia Valentina. Si laureò a Bologna 50 anni fa. Ma non ha mai smesso di studiare: stage, congressi e corsi d’aggiornamento continui, in Europa, negli Usa. Sono più di diecimila i pazienti operati da Muratori al Maggiore, a Villa Erbosa, a Villa Nigrisoli. È stato consulente della Regione, di studi legali, del Centro medico San Donato e di altri poliambulatori. Da qualche anno era in pensione, ma il suo lavoro è andato avanti, per 4-5 giorni la settimana. Attivissimo sempre, non solo in sala operatoria. Accademico della cucina italiana, fu tra i fondatori di ‘Succede solo a Bologna’, di cui era vicepresidente. Sorriso, garbo e ironia. E battute su tutto: "Raramente ho mangiato bene spendendo più di 50 euro".

Gabriele Cané