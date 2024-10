Addio all’ottico Franco Biagini. Decano dei negozianti di Bazzano

Bazzano perde il suo storico ottico. Si è spento domenica, circondato dall’affetto dei suoi cari, Franco Biagini, decano dei commercianti del capoluogo di Valsamoggia, aveva 95 anni. Buona parte dei quali trascorsi dietro il banco di via Matteotti, negli spazi dove ogni volta che poteva, fino a poche settimane fa, sedeva a fianco del nipote Alberto, che ha garantito la continuità aziendale affiancando la figlia Patrizia, titolare della profumeria aperta a fianco della bottega di ottica.

"Ancora adesso erano tante le persone che, da tutta la Valsamoggia e anche oltre, chiedevano di lui per la fiducia suscitata e l’attenzione che ha sempre dedicato ai suoi clienti. Ha fatto questo mestiere in spirito di servizio e di ascolto delle esigenze del prossimo", commenta affranta la figlia Patrizia, con la quale ha vissuto in buona salute e lucidità anche gli ultimi anni della sua vita. In diverse occasioni aveva poi raccontato la sua avventura professionale e soprattutto il suo secolo trascorso nella ‘Piccola Parigi’ dove è nato, cresciuto, e morto. Uno dei quattrocento ‘nativi’ ancora residenti nella cittadina capoluogo ma anche centro-servizi della vallata.

Cinque anni fa, in occasione dei suoi novant’anni e dei cinquant’anni del negozio, ricevette un riconoscimento direttamente dalle mani di presidente e direttore di Confcommercio Ascom di Bologna, della quale è stato storico affiliato. Uomo di fede, vicino alla parrocchia e alle sue espressioni caritative, verrà ricordato già stasera con un rosario recitato alle 18 alla casa funeraria Parini. Il funerale domani alle ore 14 con partenza dalla stessa casa funeraria, messa di suffragio alla chiesa parrocchiale di Bazzano alle 14,30 e successivo trasporto al vicino cimitero.

g.m.