Ageop, al via la raccolta fondi "Lotta contro i sarcomi dei bimbi"

"Con la nostra campagna di raccolta fondi #Lotto anch’io vogliamo dare risposte concrete". Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop, chiarisce che l’obiettivo è arrivare a 80mila euro per i progetti condotti dal pediatra oncologo Federico Mercolini e dalla radioterapista pediatrica Costanza Donati all’interno del laboratorio di Oncoematologia pediatrica dell’Irccs Sant’Orsola.

La raccolta fondi – presentata ieri a palazzo d’Accursio alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro infantile, per l’occasione stasera verrà illuminato in oro il palazzo del Podestà – è dedicata ai sarcomi "perché negli ultimi vent’anni sono stati fatti passi da gigante per le leucemie e i linfomi, mentre per i sarcomi non è così. Ed è un’ingiustizia", spiega Testoni. I sarcomi rappresentano circa il 17-18% dei tumori di cui si ammalano i bambini da 0 a 14 anni, il 30% da 15 a 19 anni.

Le percentuali di sopravvivenza sono ancora basse: per le forme localizzate il 65-75%, per quelle metastatiche il 30-40%. "Il tema dei tumori infantili è la sfida che ci aspetta nei prossimi anni", sottolinea Chiara Gibertoni, la direttrice generale del Sant’Orsola.

Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, ricorda che "la nostra rete oncologica regionale è davvero efficiente", mentre Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, sottolinea "la necessità di agire in squadra" e l’importanza "del sostegno alle iniziative dell’Ageop".

Arcangelo Prete, direttore dell’Oncoematologia pediatrica, guarda al futuro e pensa all’istituzione del molecular tumor board. Erano presenti, tra gli altri, la vicesindaca Emily Clancy, il pasticcere Gino Fabbri, che ha presentato il nuovo dolce Fantasia, il vicequestore Stefano Galeotti e Luigi Peron di Infortunistica Tossani, sponsor insieme a Prometeia. Ieri è stato piantato un melograno nel cortile d’onore di palazzo d’Accursio, mentre il 25 marzo è in programma la festa in piazza Maggiore. Donazioni sulla piattaforma www.ideaginger.it

Donatella Barbetta