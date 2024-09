Aggredisce un'addetta alla sicurezza e fugge dopo un furto: arrestato al centro commerciale

Bologna, 3 settembre 2024 - Ha rubato cinque paia di occhiali da sole e quattro profumi da due negozi del Centro Commerciale Borgo e per scappare ha aggredito un'addetta alla sicurezza. L'uomo, un quarantaduenne, è stato però bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato con l'accusa di rapina impropria.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa quando i militari dell'Arma sono stati chiamati in quanto un'addetta alla sicurezza del Centro Borgo di via Marco Emilio Lepido 186 era stata aggredita da un ladro in fuga. I carabinieri hanno individuato l'uomo, un quarantaduenne romeno, senza fissa dimora e disoccupato, bloccandolo nelle vicinanze del centro commerciale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il malvivente avrebbe aggredito l'addetta alla sicurezza dopo essersi liberato di una borsa a tracolla al cui interno aveva nascosto cinque paia di occhiali da sole del valore di 814 euro e quattro profumi del valore di 553 euro, rubati in due diversi negozi della galleria.

La refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari, mentre la borsa, modificata per eludere i sistemi anti taccheggio, è stata sequestrata. L’addetta alla sicurezza, una trentasettenne italiana, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e medicata all'Ospedale Maggiore. La donna è stata dimessa con una prognosi di quindici giorni.

L'arresto del quarantaduenne è stato convalidato e siccome l'uomo era già destinatario di un divieto di dimora nella città metropolitana è stato portato in carcere alla Dozza.