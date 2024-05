Al Fondo Comini, in Bolognina oggi e domani prende vita il primo ’Sbadabam Festival’ Il Fondo Comini a Bologna ospita il 'Sbadabam festival', evento di musica buskers, arte e laboratori. Un'iniziativa collettiva per condividere arte e creatività, con esibizioni musicali, stand up comedy e workshop. Un'occasione per stare insieme e godere di spettacoli e performance dal vivo.