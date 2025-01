"Al momento siamo partiti bene"

"Siamo partiti bene". Quella che sembra un’impressione per Nicola Cazzola del negozio omonimo in via D’Azeglio, trova conferma all’interno del locale, pieno di persone che entrano anche solo per chiedere un consulto sul che cosa sia meglio comprare. Cazzola, però, non vuole trarre conclusioni affrettate: "I saldi sono partiti in modo abbastanza positivo. Però è ancora presto per tratta una conclusione". E aggiunge: "Il passaggio di persone c’è, e al momento siamo in linea con lo scorso anno". A colpire Cazzola è il rapporto che si instaura col cliente: "Si fanno consigliare ben volentieri e sono sempre gentili. I nostri prodotti di maggior successo, in questo periodo di inizio saldi, sono gli articoli di maglieria".