Al via il restauro dell’Apparizione di Lavinia Fontana

Si è conclusa la prima tappa dell’edizione 2023 del progetto di Coop Alleanza 3.0 Opera tua, in collaborazione con Fondaco Italia, che ha selezionato per il restauro il dipinto di Lavinia Fontana Apparizione della Madonna col Bambino alle sante Caterina d’Alessandria, Margherita, Agnese, Orsola e Barbara, conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Luogo, artista ed opera di altissimo livello: il restauro partirà quindi in tempi brevi per offrire ai visitatori un’occasione in più per recarsi al museo.

L’opera di Lavinia Fontana è stata scelta con il 58% delle preferenze, contro il 42% raccolto dall’Incoronazione di spine di Lucrina Fetti del Palazzo Ducale di Mantova: i capolavori sono stati votati sul sito di Coop Alleanza 3.0 oppure tramite l’App Coop.

L’edizione di quest’anno del progetto di Coop Alleanza 3.0 è speciale perché dedicata all’arte delle donne: tesori prodotti da artiste che nei secoli hanno dipinto, scolpito, espresso il proprio talento in epoche in cui anche la cultura, intesa come produzione artistica, era ad esclusivo appannaggio degli uomini.

"Sono molto grata a coloro che hanno promosso e organizzato questo concorso – dice Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna. –, come anche a tutte le persone che hanno partecipato. Siamo naturalmente molto felici di poter restaurare il dipinto di Lavinia Fontana per riproporlo al pubblico, una volta conclusi gli interventi conservativi, con attività di approfondimento e valorizzazione".