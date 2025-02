Alcolici serviti ai minorenni. Locale chiuso per quindici giorni

Serviva alcol a minorenni, e per questo dovrà rimanere chiuso per 15 giorni, il locale di via delle Moline 11/D a Bologna. La sospensione delle autorizzazioni dell’esercizio è stata decisa dal questore Antonio Sbordone a seguito dei controlli svolti dalla Polizia e dalla Polizia locale. Nello specifico, spiega la questura, intorno alle 21.45 di sabato gli agenti "hanno visto, durante un servizio di contrasto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori, due ragazze che consumavano, ad un tavolo del dehors del bar, una bevanda alcolica acquistata all’interno del locale", e durante il servizio di controllo in borghese "hanno notato un grande afflusso di minori che chiedevano di consumare alcolici, senza che venisse loro richiesto un documento che ne dimostrasse la maggiore età, come previsto dalla legge". Per questo, il questore "ha ritenuto necessario sospendere le autorizzazioni del locale per 15 giorni".