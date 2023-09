Alla Effe-Gi il maxi-appalto per l’intelligenza artificiale Effe-Gi Impianti di Vergato ha vinto l'appalto per realizzare le opere edili, elettriche e meccaniche per il nuovo padiglione dell'Università di Modena, sede del Centro per l'Intelligenza Artificiale. Un'importante sfida per l'azienda che ha già realizzato l'illuminazione della Fontana del Nettuno.