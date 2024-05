Alla guida di un’auto sotto sequestro: denunciato un 64enne

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Molinella per garantire la sicurezza stradale. Il bilancio dell’attività è di circa 50 persone e altrettanti veicoli controllati, oltre all’ispezione di alcuni esercizi pubblici e controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari. In particolare, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, effettuato in via Marconi, i militari della stazione di Marmorta hanno denunciato un 64enne italiano, accusato di recidiva in guida con patente revocata e violazione di sigilli. L’uomo è stato sorpreso alla guida della sua Jeep con la patente di guida revocata dal 2020 dalla Prefettura e, da un controllo più approfondito, è emerso anche che il 64enne ha utilizzato la sua autovettura rimuovendo i sigilli che erano stati applicati in precedenza. il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca ed affidato alla depositeria giudiziaria.