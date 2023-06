Allagato il Sacrario di Marzabotto "Ora servono risorse dai ministeri"

di Zoe Pederzini

L’ondata di maltempo torna a colpire l’Appennino bolognese. E lo fa mettendo a rischio un importante luogo della memoria. A causa delle piogge torrenziali dello scorso fine settimana, infatti, si è allagato il Sacrario dei caduti di Marzabotto. "Il Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto – fa sapere il deputato del Partito Democratico ed ex sindaco del paese dell’Appennino, Andrea De Maria – è intervenuto subito e ha messo in sicurezza questo luogo della Memoria così importante per tutto il Paese. A seguito degli eventi legati al maltempo ci sono stati già danni molto rilevanti alla viabilità a Monte Sole, che impediscono l’accesso ad alcuni luoghi dell’eccidio del 1944 di Marzabotto, Monzuno e Grizzana ai parenti delle vittime, alle scolaresche, ai visitatori. Già molte gite scolastiche sono state annullate per l’impossibilità di raggiungere Monte sole con i pullman. Su quei lunghi è in atto un impegno finanziario del Ministero della Cultura".

Un luogo la cui importanza, relativamente alla Memoria, non riguarda Marzabotto, ma la storia del nostro Paese. "Nell’ambito della ricostruzione in Emilia-Romagna – conclude il deputato dem – sono convinto che i ministeri competenti, Cultura e Difesa, possano e debbano mettere in campo risorse per salvare un riferimento fondamentale per l’identità democratica e civile del Paese. Intendo assumere, in accordo con il Comune, il Comitato Onoranze ai Caduti, i familiari delle vittime di Marzabotto una iniziativa parlamentare in merito".

Ma le forti piogge dei giorni scorsi non hanno provocato danni solo in Appennino. Era una tromba di aria e pioggia in piena regola quella che ieri, a cavallo del pranzo, si è abbattuta su gran parte della pianura bolognese in particolare sui territori di Malalbergo e San Pietro in casale. Ma se nel primo territorio non ci sono stati, per fortuna, danni se non rallentamenti alla circolazione sulle statali a causa della visibilità quasi nulla, nel secondo si sono verificati allagamenti tali da chiudere alcune strade secondarie. Come comunicato dalla Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera a San Pietro in località Poggetto, la via Poggetto è stata chiusa da via Croce a via Malafarina. Ad Argile la via Allamari Nord è stata chiusa tra via Ferrari e via Macero (già Argelato).