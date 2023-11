Allarme bomba (poi rientrato) in stazione: treni fermi due ore e mezza e ritardi fino a 120 minuti

San Pietro in Casale (Bologna), 2 novembre 2023 - Allarme bomba, nel primo pomeriggio di oggi, alla stazione ferroviaria di San Pietro in Casale. A scatenare l’allarme uno zaino abbandonato che sarebbe da subito sembrato sospetto. Sono state dunque attivate tutte le procedure necessarie e si sta aspettando l’intervento degli artificieri.

Allarme bomba alla stazione di San Pietro in Casale per uno zaino abbandonato (nel cerchio rosso)

Nel frattempo la linea ferroviaria, come di prassi e in via precauzionale, è stata sospesa: Rfi, sul proprio sito internet, fa sapere che è in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria, e treni a lunga percorrenza sono deviati via Verona, con ritardi variabili da 70 a 120 minuti.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e il sindaco Claudio Pezzoli che sta monitorando costantemente la situazione.

Ripresa la circolazione

È ripresa gradualmente a partire dalle 17 la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Bologna, che era stata interrotta dalle 14.30. I treni hanno ricominciato a circolare al termine del lavoro di artificieri e forze dell’ordinee. Durante lo stop i treni a lunga percorrenza sono stati deviati via Verona e si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti.