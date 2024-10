Alluvione Bologna, a Botteghino riapre la trattoria per vedere il Bologna in Champions: “Così usciamo dal fango”

Bologna, 22 ottobre 2024 - Travolti dall'alluvione e ancora in mezzo al fango, ma comunque innamorati del Bologna calcio. E così a Botteghino di Zocca (video), nel Comune di Pianoro, simbolo delle ultime due alluvioni nel bolognese, questa sera la trattoria della frazione riapre apposta per vedere la partita dei rossoblù in Champions League, in trasferta a Birmingham contro l'Aston Villa.

Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro in provincia di Bologna dopo la devastazione causata dall'alluvione del 19 ottobre

Ad annunciarlo è il titolare del ristorante, Fabrizio Lazzarini, sui social. "Lo so sto per dire una cosa che a molti farà ridere ma per noi 'fedeli rossoblù' è un modo per uscire dal fango. Questa sera il ristorante 'Al Botteghino Bar Trattoria' sarà aperto per vedere il magico Bologna Fc 1909. Botteghino si piega ma non si spezza.".

Proprio nella frazione di Pianoro si è registrata l'unica vittima dell'alluvione di sabato scorso, il giovane Simone Farinelli di 20 anni trascinato via con l’auto da un’improvvisa piena torrenziale.