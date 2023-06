Alluvione, le zone escluse Lepore torna in pressing "La lista è incompleta" Bignami: "Basta polemiche"

di Rosalba Carbutti

Se sarà un mezzogiorno di fuoco lo sapremo oggi quando a Roma alle 12 ci sarà Il summit tra Stefano Bonaccini, i sindaci (Matteo Lepore compreso) e il governo (ci sarà il vicepremier Salvini, il sottosegretario Mantovano e probabilmente anche la premier Giorgia Meloni). Di certo il braccio di ferro sul tema dell’allargamento della zona rossa che comprende Comuni e aree colpite e danneggiate dall’alluvione, destinatarie degli aiuti del governo, rischia di essere tra gli ordini del giorno. Se, infatti, da una parte Bologna (ma anche Imola), va in pressing sul governo chiedendo di aggiornare l’elenco, dall’altra dall’esecutivo viene ricordata la necessità di rispondere "con urgenza, ma "senza fretta" per evitare liste incomplete.

Il famoso decreto del governo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 2 giugno, del resto ha ’cristallizzato’ la cosiddetta ’zona rossa’ a una decina di giorni fa, senza aggiornamenti. Un mancato ’restyling’ che ha come conseguenza l’esclusione da aiuti, contributi e agevolazioni fiscali di alcune località danneggiate dal maltempo sia in città (vedi a esempio via Saffi, i Colli, zona BarcaReno, zona Arcoveggiovia delle FontiSan Savino) sia in provincia.

Di fronte anche alla richiesta di risarcimenti danni inviati a Palazzo d’Accursio (circa una ventina) proprio da cittadini residenti in zone tagliate fuori (ad oggi) dal provvedimento, Lepore ha scritto a Regione e Protezione civile affinché premano sul governo per inserire nell’elenco "tutte le zone e i Comuni colpiti" visto che la lista dei territori destinatari dei primi interventi d’emergenza "è incompleto". Da qui, preme Lepore, "occorre colmare questa lacuna al più presto". Sottotesto: il governo faccia la sua parte. Ma, da Roma, filtra una certa irritazione. Del resto, l’iter per stilare la lista è ’su base regionale’, visto che viene fatta una richiesta alla Regione che deve inviare l’elenco delle zone colpite. La Protezione civile, quindi, ‘incrocia’ i Comuni con i dati risultanti in base agli interventi dei vigili del fuoco e all’impronta di pioggia sul territorio.

Conferma il viceministro meloniano Galeazzo Bignami: "La lista incompleta di zone e Comuni danneggiati è la conseguenza di chi è in difetto, non capendo che questa situazione è ancora in movimento. Al ministero siamo operativi e puntiamo sulla concretezza. Per questo confidiamo che si evitino polemiche sterili. Che si tratti di malafede o incompetenza, comunque si arreca un danno. E di danni ne sono già stati causati troppi...". A puntare il dito contro Viale Aldo Moro è sia la consigliera regionale di Fd’I Marta Evangelisti ("altro che Bonaccini commissario, in Regione manco riescono a mappare le zone alluvionate"), sia la collega meloniana in Comune, Manuela Zuntini che sottolinea come "dovrebbero essere gli enti locali e territoriali a comunicare ufficialmente a Roma tutte le zone da comprendere nelle aree colpite".

Di diverso avviso il Pd in Regione, con Stefano Caliandro, presidente della commissione Ambiente, che rimpalla al governo: "Ha dimenticato completamente i comuni della città metropolitana di Bologna, un fatto gravissimo". Ma al di là delle polemiche, si allargherà o meno la zona rossa? Da Viale Aldo Moro si "ripete che l’aggiornamento è in corso" e forse qualche risposta arriverà già oggi, durante il summit decisivo. Da quello che filtra, infatti, correttivi alla zona rossa e interventi definitivi potrebbero essere inseriti con emendamenti del governo al decreto durante l’iter parlamentare.