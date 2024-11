Alluvione, riapre via di Sabbiuno: "Ma per l’asfalto c’è da aspettare"

Dopo l’alluvione e le frane, riapre oggi via di Sabbiuno (a sinistra). A segnalarlo è Benedetta Corsano, dirigente dell’unità Manutenzione strade e verde del Comune, intervenuta ieri in commissione: "L’intervento non è concluso del tutto, in quanto l’asfaltatura, dovrà essere necessariamente rimandata a una stagione più consona a questo tipo di lavorazioni e quindi alla primavera. Tuttavia, non ci saranno i disagi che purtroppo i cittadini hanno dovuto subire in questi tre mesi di lavori", avviati nel corso dell’estate.

Tra gli altri interventi, quello in "via dei Colli è in fase conclusiva", mentre è "in fase di ripresa via degli Scalini, ma l’attesa è veramente logorante". "Contemporaneamente stiamo avviando anche l’intervento su via Monte Albano e i primi dell’anno inizierà anche quello in via delle Lastre – aggiunge la dirigente –. In via Torriane, invece, è in corso l’intervento da parte del Consorzio della bonifica renana".

Poi ci sono i progetti su via della Fratta, via Barbiano, via del Poggio e via del Paleotto, per i quali "siamo attesa da parte della struttura commissariale dell’individuazione della committenza ausiliaria". Corsano dice di aver "sollecitato" il generale Francesco Figliuolo, perché "sono interventi individuati a carico della committenza e rientrano nel Pnrr". "Per non perdere tempo – chiude Corsano –, abbiamo avviato le proposte progettuali, che sono in fase di valutazione da parte degli enti competenti, in modo tale da accelerare le operazioni".

fra. mor.