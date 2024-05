Alluvione, un anno dopo. Il docu-film al Modernissimo. Ancora aperte le prenotazioni

Ci sono ancora posti disponibili per la proiezione in anteprima del documentario ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’. Per prenotarsi all’evento di giovedì, 16 maggio, al cinema Modernissimo (ore 18) basta navigare online all’indirizzo ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo e cliccare l’apposito pulsante, che indirizzerà l’utente verso la sezione dove sarà possibile prenotare il proprio posto. Manca poco, però: l’ingresso è gratuito, previa registrazione, ma i posti sono limitati.

‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ è un documentario e podcast sulle terribili inondazioni a maggio di un anno fa in Romagna, prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, con il sostegno de la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. La regia è di Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo, le musiche originali sono di Marco Reno Solferini, per una durata totale di 60 minuti.

Dopo l’anteprima al Modernissimo, il documentario girerà la Romagna: il primo appuntamento è a Lugo il 20 maggio, nella sala della Rocca Estense, poi il 22 a Ravenna (Multisala Mariani), il 23 a Imola (Cinema Centrale), il 27 a Faenza (Cinema Sarti) e il 28 a Cesena (Cinema Eliseo).

Non solo, perché ogni venerdì, dopo la prima puntata uscita la scorsa settimana, uscirà anche una puntata del podcast sull’alluvione. Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify. E troverete anche un canale con tutti i materiali all’indirizzo: ilrestodelcarlino.it/specialealluvione.

I nastri delle chiamate di emergenza del 112, conservate dai carabinieri del comando di Ravenna e messe a disposizione in esclusiva del Resto del Carlino. Il mare d’acqua, le frane, i fiumi esondati, i Comuni devastati. I volti di chi ha vissuto la tragedia sulla propria pelle, con l’acqua che si è mangiata ogni cosa. Gli occhi di chi ha perso tutto: genitori, amici, lavoro, casa, una vita intera. Un racconto in esclusiva per far toccare con mano, leggere con i propri occhi e ascoltare in prima persona quei giorni altrimenti difficili da raccontare allo stesso modo. C’è ancora tempo per prenotarsi e per capire da vicino cosa ha significato per la Romagna, l’Emilia e un pezzo di Toscana la tragedia di un anno fa.