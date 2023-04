Ambulanza dedicata a Fabio Crocetta, poliziotto morto in un incidente

Un’ambulanza di ultima generazione dedicata a Fabio Crocetta, agente della Polizia Ferroviaria di Bologna che lo scorso settembre ha lasciato la moglie e il figlio dopo un incidente stradale.

Si è svolta la cerimonia di consegna della vettura che è stata donata alla città da parte dell’associazione Andromeda. Alla cerimonia si sono uniti il viceministro delle infrastrutture, Galeazzo Bignami, l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, l’assessore Luca Rizzo Nervo, il Presidente dell’Associazione Andromeda, Enrico Paolo Raia e la moglie dell’agente, Ornella, con il figlio.

"Vedere quel nome scritto su questa ambulanza significa che Fabio continuerà a soccorrere chi ha bisogno di aiuto come se fosse ancora con noi", la riflessione del viceministro Bignami. Durante il suo discorso sul palchetto di piazza Maggiore ha aggiunto che "Fabio tornava a casa dopo una lunga giornata di lavoro per garantire la sicurezza di tutti noi, non dobbiamo dimenticarci il sacrificio che gli uomini e le donne in divisa fanno per noi ogni giorno". Quella fatidica sera del 23 settembre alle 19, Crocetta stava percorrendo via Calamosco in moto, quando, all’altezza di via del Gomito, si è scontrato con una Fiat, con a bordo una coppia di pensionati, finendo a terra con violenza e morendo sul colpo.

"Noi da sempre abbiamo intitolato le ambulanze ai membri delle forze dell’ordine perché vogliamo dare loro un segno di solidarietà e le ambulanze sono da sempre un simbolo di soccorso e di speranza" ha affermato Raia. Il nastro è stato tagliato assime alla signora Ornalla e al bimbo, tanta la commozione, ma anche la certezza che il nome del marito e del papà sarà sempre nelle menti dei bolognesi che usufruiranno del mezzo di soccorso.

Nicola Maria Servillo