Bologna, 11 marzo 2019 - Una decina di anarchici sono stati controllati la sera di giovedì dalla polizia, nel parco nei pressi di via Yuri Gagarin, alla Bolognina. Erano circa le 23 quando una pattuglia della Digos ha individuato alcuni volti noti che entravano nel giardino cittadino, a quell’ora completamente buio. Sono state quindi chiamate altre pattuglie in supporto, perché intanto il gruppetto, vista la polizia, si stava velocemente disperdendo.

Una volta fermate, tutte le persone controllate sono risultate negative. Non avevano nulla addosso, né vernici spray né altro negli zaini, la maggior parte non aveva neppure il cellulare dietro. Una circostanza questa però particolare, che fa pensare alla volontà di non lasciare tracce dei propri spostamenti. Il giorno dopo, tra l’altro, in Bolognina era prevista la passeggiata di Fratelli d’Italia, con l’ex ministro Ignazio La Russa, contestato di fronte all’Xm24, ma senza tensioni.

Il controllo di giovedì ha comunque provocato forti reazioni tra gli anarchici, raccontate in un resoconto pubblicato su un sito d’area. Dove, ricostruito il fatto, chi scrive conclude: "A tutti quelli che non li hanno in simpatia (i poliziotti, ndr) invece invitiamo a stare all’occhio nel passeggiare la sera nei pressi di parchi e giardini pubblici che la caccia all’uomo è dietro l’angolo. Gira così di questi tempi. Lo terremo presente".