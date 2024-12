Andavi ai cento all’ora...

Gennasi

MORANDI 80

Andavi a cento all’ora per trovar la bimba tua, oggigiorno devi accontentarti dei trenta e pedalare fino a casa, dove ti aspetta Anna, bella signora dagli occhi di ragazza. Uno su mille ce la fa e si può dare di più, come no, ma chi se ne importa: hai milionate di tifosi in ginocchio da te e con quel sorriso apri tutte le porte. Nei secoli dei secoli non hai mai interpretato canzoni stonate, anzi. Alla gente regali allegria, banane e lamponi, persino un giro di fisarmonica, evviva! Grazie perché Belinda parla da sola con l’insalata, grazie perché scende la pioggia eppure splende sempre il sole nel tuo mondo d’amore, grazie perché esisti, resisti e insisti. Qua la manona, ! EFFETTO GIUBILEO

Dal primo aprile (che c’entri il pesce?…) al 31 dicembre del prossimo anno il massimo della tassa di soggiorno schizzerà da 5 a 7 euro pro capite a notte, consentendo a Palazzo d’Accursio un maggiore introito di 3,9 milioni. Cari turisti, pellegrini, viandanti: siate indulgenti e pagate in pace.

LA SCORTA

I carabinieri hanno trovato quaranta chili di droga, tra hashish e marijuana, nascosti nel frigorifero di un quarantacinquenne italiano residente a Trebbo, frazione di Castel Maggiore. L’uomo, arrestato e rinchiuso alla Dozza, ci è rimasto di ghiaccio. CIERREBI

Ecco il nulla osta alla ristrutturazione del circolo di via Marzabotto, su cui gli spagnoli di Go-Fit hanno investito venti milioni. I lavori dovrebbero partire nel prossimo aprile e concludersi entro il 2026. Il progetto prevede, tra l’altro, l’eliminazione del campo centrale da tennis. Inevitabili le proteste. E attenzione: non diciamolo a Sinner.

BASKET CITY

Reduce dall’impresa in campionato a Milano (finalmente), la Virtus torna in campo domani sera in Eurolega a Vitoria, dove esordirà in panchina il nuovo allenatore Dusko Ivanovic. Se nomen omen…