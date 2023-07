Aretè Cocchi e Fai rilanciano Reis Robotics a Bologna

Aretè Cocchi Technology – gruppo internazionale a controllo familiare specializzato in tecnologie di nicchia per meccanica, elettronica e applicazioni scientifiche – e Fai (Futuro all’impresa), società di advisory e investimento attiva a livello internazionale, annunciano la conclusione dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda di automazione integrata di Kuka, dando di nuovo vita a Reis Robotics. Reis Robotics si concentra su soluzioni di automazione altamente personalizzate e macchine industriali per saldatura, taglio, fusione e lavorazione al laser, nonché per l’automazione nell’imballaggio, nella lavorazione degli alimenti e nelle industrie ausiliarie. Attualmente, produce ricavi annui per circa 40 milioni e ha 350 dipendenti. La nuova composizione societaria prevede l’ingresso di Aretè Cocchi Technology col 70% del capitale sociale, mentre Fai è presente col 30% per portare a termine l’intervento di turnaround. Gli acquirenti hanno allo studio piani strategici pluriennali per lo sviluppo dell’azienda, che partono innanzitutto dal rilancio del marchio storico Reis Robotics, con cui è stata nota a livello internazionale fino al 2013, anno dell’acquisizione da parte di Kuka. Il piano di rilancio triennale ha come obiettivo il raggiungimento di quota 60 milioni di fatturato nel 2024, 70 nel 2025 e poi 80 nel 2026.