Avvocati, gli eletti di Ordine e Pari opportunità Migliaia alle urne, attesa per le nuove cariche

Avvocati, si cambia. Eletti ieri i nuovi consiglieri dell’Ordine e del Comitato Pari opportunità. Hanno votato 2.346 elettori per il Consiglio e 1.741 per il Comitato. Nel Consiglio sono risultati eletti, in ordine di preferenza, gli avvocati Massimo Franzoni, Antonella Rimondi, Ilaria Bonsignori D’Achille, Giovanni Delucca, Antonio Fraticelli, Katia Lanosa, Paolo Rossi, Ettore Grenci, Arianna Pettazzoni, Francesco Antonio Maisano, Cristiana Senin, Vittorio Casali, Gian Luca Malavasi, Luigi De Fatico, Chiara Rodio, Alessandro Martinuzzi, Luigi Andrea Cosattini, Chiara Dore, Flavio Peccenini, Mario Turco e Monia Aquili. Nel Comitato Pari opportunità sono invece stati eletti, sempre in ordine di preferenza, Tiziana Zambelli, Cinzia Ceccolini, Alessandro Massarenti, Martino Pioggia, Alessio Raitano, Luigia Campanile, Carla Nassetti e Marco Sciascio. Le cariche verranno decise in occasione della prima adunanza ancora da fissare.