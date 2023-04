Balanzoni con parmigiano

Balanzoni alla crema di parmigiano e tartufo per quattro portate. La pasta fresca prende chiaramente il nome da Balanzone, maschera della commedia dell’arte di origine bolognese e personaggio ufficiale del carnevale locale. Rappresenta colui che tanto parla, ma nulla conosce. È definito in alcuni ricettari anche un tortello matto verde fatto con gli avanzi, un’idea di primo piatto scherzosa, carnevalesca, ed essendo così grandi ricordano il cappello della maschera di Balanzone.

Ingredienti

Per la sfoglia, che è meglio fare il giorno prima, 400 grammi di farina 00, 2 uova, 50 grammi di spinaci cotti, ben strizzati e tagliuzzati finemente.

Preparazione

Si lavorano gli ingredienti nella fontana di farina, si fa il panetto e si lascia in frigo avvolto nella pellicola la notte e si tira fuori un’ora prima della lavorazione per donare elasticità alla sfoglia. Ogni quadrato che accoglie il ripieno sarà di centimetri 6 per 6.

Ripieno 150 grammi di mortadella, 75 grammi di ricotta, 75 grammi di parmigiano, un uovo intero. Si taglia e amalgama tutto insieme nel cuttermixer e si pone in piccole quantità sul quadrato di sfoglia per la crema di parmigiano. Scaldare un po’ di panna col burro e qualche pezzetto di tartufo nero (25 grammi a persona circa), ma appena, perché non perda il profumo. Poi aggiungere il parmigiano grattugiato e ottenere la crema. Cospargere con altro tartufo il piatto e servire.