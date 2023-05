Bcc Felsinea, ok al bilancio Utile di quasi 10 milioni

Il presidente Andrea Rizzoli e la sua squadra di consiglieri guideranno la Bcc Felsinea anche nel triennio 2023-2025. Durante l’assemblea annuale dei soci si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della banca di credito cooperativo. Nel cda che amministrerà la banca nel prossimo triennio sono stati riconfermati il presidente Andrea Rizzoli e tutti gli otto consiglieri uscenti. Per quanto riguarda invece il collegio sindacale, sono stati riconfermati il presidente Leonardo Biagi e un sindaco, mentre il secondo sindaco è stato sostituito da una nuova componente. Il collegio dei probiviri è stato parzialmente rinnovato e ha visto la nomina della nuova presidente, Rina Crabilli, e l’ingresso di una nuova componente. Tutti i nuovi organi sociali rispettano i criteri della parità di genere.

"Il gioco di squadra è il segreto di ogni obiettivo raggiunto – dichiara Rizzoli – e l’unità di intenti è stata il motore e la forza dei tre anni di mandato appena conclusi. I risultati economici e patrimoniali che abbiamo raggiunto sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare dal bilancio dello scorso anno approvato in assemblea, che registra un utile di quasi 10 milioni di euro (quasi il doppio del 2021, ndr) : il miglior risultato di sempre. Un dato che ci consente di incrementare il nostro patrimonio e quindi il sostegno concreto a comunità e territori".

"Nel Patto per il lavoro e per il clima ci siamo dati l’obiettivo di essere vicini ai territori e alle comunità, dal centro alle periferie, e in tal senso l’impegno delle Bcc, che hanno convintamente sottoscritto quel Patto, è stato ed è centrale – Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio –. L’approccio mutualistico e la vicinanza alle comunità locali sono una caratteristica peculiare del Credito Cooperativo".

Le erogazioni per iniziative di beneficenza e mutualità e a sostegno del terzo settore sono state nel triennio di oltre un milione di euro, che sono andati a quasi 700 realtà e progetti: socio-assistenziali; di promozione del territorio e delle realtà economiche; culturali, di formazione e ricerca; sportivi (tempo libero e aggregazione).

Nel triennio poi sono state ristrutturate otto filiali – potenziando i servizi ai clienti, anche quelli più all’avanguardia – ed è stata aperta la prima filiale nel centro storico di Bologna. Inoltre, è stato ampliato il territorio di competenza della banca, che copre 57 Comuni, con 22 filiali. Grande attenzione al potenziamento della struttura, quindi, ma anche del personale, con l’assunzione, negli ultimi tre anni, di 35 collaboratori, per un totale, oggi, di oltre 170 dipendenti. "La banca è sulla strada giusta – conclude Rizzoli –: quella del supporto a uno sviluppo realmente sostenibile e inclusivo, ma soprattutto orientato a creare valore nel tempo. Tutto questo ci fa guardare con fiducia al futuro; un futuro in cui la transizione ecologica, i giovani e il digitale, in particolare, necessitano di progetti concreti e realizzabili".