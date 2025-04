Beccati a rubare dentro un’auto: due arresti

Ancora vetri delle auto rotte. Questa volta in via Insolera, sempre in zona Bolognina. Un’area finita più volte nel mirino dei malviventi, con decine e decine di residenti che si sono visti rompere specchietti e vetri delle auto. Tanto che il Comune ha dovuto lanciare un fondo ad hoc per risarcire le vittime delle spaccate.

Questa volta nei guai sono finiti un albanese di 41 anni e un palestinese 29enne, entrambi con precedenti. Sono accusati di tentato furto aggravato in corso. Stavano rompendo un vetro di un’auto, per prendere un paio di occhiali da sole e un cavo usb all’interno, quando un passante si è accorto della situazione e ha chiamato la Polizia.

Le forze dell’ordine prontamente si sono recate sul posto e hanno trovato i due ancora lì. Uno con la refurtiva, l’altro con cacciavite e coltello. Per entrambi è arrivato l’arresto e si è svolta la direttissima.