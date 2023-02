Bentornato Carnevale, lo ’spillo’ sia con te

A Persiceto arriva la prima domenica del Carnevale con gli ’spilli’. La prima e tanto attesa domenica di sfilata dei carri di Carnevale si terrà a Persiceto domenica 12 febbraio. A partire dalle ore 13 si svolgeranno sia la 149ª edizione del Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto che la 133ª edizione del Carnevale di San Matteo della Decima. A Persiceto si attendono gli ’spilli’, ovvero il momento in cui i carri si trasformano e rivelano il loro significato, rendendo la piazza il palcoscenico perfetto di uno spettacolo teatrale a cielo aperto, unico nel suo genere. A Decima invece l’attesa dei carri si unisce a quella delle ’zirudelle’, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto.

L’evento a Persiceto è talmente importante che si fa doppio: domenica 12 febbraio a partire dalle ore 13 si potrà infatti assistere sia alla 149ª edizione del Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto che alla 133ª edizione del Carnevale di San Matteo della Decima. Durante la prima domenica si terranno le sfilate dei carri mentre nella seconda domenica (19 febbraio) si terranno le premiazioni. Oltre ai corsi carnevaleschi a ingresso gratuito non mancheranno gli appuntamenti per i bambini e tanti stand gastronomici. Domenica 19 febbraio, dopo l’apertura ufficiale della manifestazione con il "Discorso della Corona" di Re Bertoldo, rigorosamente in dialetto persicetano, è prevista l’esibizione di carri allegorici che culmina nel momento dello ’Spillo’, in dialetto ’al Spéll’, una vera e propria azione teatrale di circa 20 minuti, spettacolare e sorprendente. ’Spéll’ assume in questo caso il significato di magia, trasfigurazione perché i carri allegorici, una volta arrivati nella piazza centrale della città, si fermano e cominciano una trasformazione meccanica.

In entrambe le domeniche il Carnevale di Persiceto ospiterà un apposito spazio per bambini: dalle ore 14.30 in piazza Sassoli. Non mancheranno gli stand gastronomici dove trovare anche il famoso biscotto Africanetto di Persiceto. Domenica 12 febbraio e domenica 19 febbraio si terrà anche la 133ª edizione del carnevale di San Matteo della Decima. Ben 9 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il gonfalone di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con lo spillo e le tradizionali ’zirudelle’.

Zoe Pederzini