Besta: summit senza i contrari. Il Comune stringe sui tempi

I No Besta non vanno all’incontro tecnico in Comune, presenti il sindaco e la vicesindaca, Matteo Lepore ed Emily Clancy e una decina di tecnici e progettisti. Motivo? Non hanno ricevuto in anticipo il materiale che sarebbe stato presentato all’appuntamento cui hanno partecipato i Sì Besta che sono stanchi "di vedere utilizzare in modo distorto i temi dell’ambiente e della tutela della salute quando gli esperti ci indicano i benefici" del progetto. Sul tavolo la costruzione della media Besta nel parco Don Bosco.

"Noi il progetto lo conosciamo perfettamente, siamo preparati" spiega Roberto Panzacchi, portavoce dei No Besta. "Il materiale ci serve per integrare un oggetto che conosciamo bene, meglio di alcuni amministratori". Quindi il plico va inviato al Comitato "senza bisogno di una presentazione dei tecnici, lo approfondiamo per prepararci al vero incontro". Panzacchi punta il dito sulla presenza dei Sì Besta che "sarebbe meglio fossero lasciati a casa". Pronta la replica dell’amministrazione: "Peccato l’assenza del comitato No Besta al primo incontro di confronto con l’amministrazione. Ci hanno richiesto circa 1.000 pagine di documenti e abbiamo preparato una chiavetta che possono venire a ritirare in Comune".

Gli incontri "proseguiranno così come la disponibilità dell’amministrazione, ma non sarà possibile ritardare troppo la partenza del cantiere. In ogni caso, il sindaco ritiene corretto che tutto ciò che viene detto e ascoltato nei tavoli di confronto sia a disposizione di tutti e due i comitati. Non ci sono infatti cittadini di serie A e cittadini di serie B".

I genitori e gli insegnanti dell’istituto comprensivo "hanno partecipato, per un oltre un anno, al percorso di definizione del progetto e sono in gran parte favorevol,i come abbiamo rilevato nell’incontro con il Consiglio d’Istituto e oggi (ieri; ndr) al tavolo di confronto. Chiederci di escluderli non è ammissibile. Facciamo ancora una volta appello al dialogo da parte di chi protesta".

f. g. s.