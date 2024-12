Bilancio di previsione in Consiglio

Si apre oggi alle 9 nel municipio di Casalecchio la sessione ordinaria del consiglio comunale con all’ordine del giorno gli atti di programmazione relativi al bilancio di previsione come il documento unico di programmazione e la determinazione delle aliquote dell’addizionale Irpef destinata al Comune. Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa per il pranzo, è previsto un momento di commemorazione in ricordo del professor Pier Luigi Chierici, discendente della famiglia che per due secoli ha svolto il ruolo di custodi della Chiusa, ex preside di diversi istituti superiori bolognesi, compreso il liceo Righi, studioso esperto di storia e cultura di Casalecchio, scomparso un anno fa. Ne parleranno l’assessore Andrea Gurioli e il professor Federico Cinti, scrittore, poeta e insegnante.