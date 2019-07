Bologna, 2 luglio 2019 - Una bambina di 7 anni (non 5, come si era appreso in un primo momento) è morta annegata mentre era in gita in un parco fluviale lungo il fiume Reno. La tragedia, oggi poco prima delle 13, in località Molino del Pallone, frazione del comune di Alto Reno Terme in provincia di Bologna, al confine tra Emilia e Toscana.

La piccola era nata in Italia da una famiglia di origine nigeriana che vive nel Pistoiese. Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: a quanto si apprende, la piccola era in un parco fluviale lungo il fiume ed è caduta in circa mezzo metro d'acqua. Sarebbe stata soccorsa nel giro poche decine di secondi da uno degli operatori e poi dai sanitari del 118. Aveva perso i sensi ed è morta in ambulanza, durante il trasporto all'ospedale di Porretta. Non era insieme ai familiari, come era emerso dalle prime informazioni, ma partecipava a un centro estivo con altri bambini (circa un centinaio) e gli accompagnatori.

Sul posto i carabinieri di Vergato, l'elisoccorso, l'automedica di Marano e l'ambulanza di Porretta. I militari sul posto per i rilievi e gli accertamenti, per ricostruire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento