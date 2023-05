Bimbi in campo per il medico eroe del Covid

Grande successo della seconda edizione del ‘Memorial dr. Manuel Efrain Perez – mai addio a chi portiamo nel cuore’ ’in svolgimento nel campo sportivo di Sant’Agata. E’ il torneo di calcio, alla memoria del medico Manuel Efrain Perez (1945 – 2021), che ha visto scendere in campo giovedì le categorie pulcini delle società sportive Cmp Sant’Agata calcio, Tre borgate e Atletico Spm. E oggi, dalle 10.30 alle 12, scendono in campo le categorie primi calci delle società sportive Cmp Sant’Agata calcio, Calcio Decima 1938 e Atletic River.

Al termine delle partite giovedì si sono tenute le premiazioni e la consegna delle targhe per mano del sindaco di Sant’Agata Beppe Vicinelli. Così come oggi sono in programma, al termine delle partite, le premiazioni e la consegna delle targhe. L’evento è stato organizzato da Cmp Sant’Agata calcio fondata recentemente dal medico Cristian Manuel Perez, della fondazione Pek (Perez & Koskowska), figlio del dottor Manuel Efrain Perez, medico che tanto si è adoperato su più fronti nel volontariato. "Mio padre – dice Perez – è stato un medico umile ma concreto sempre a difesa e al servizio dei più deboli ed emarginati. Infatti nella sua vita egli prestava servizio di volontariato negli ambulatori, frequentati anche da irregolari, e supportava progetti di solidarietà e promuoveva donazioni. Per non dimenticare la sua opera solidale riguardo le favelas peruviane. Papà si distinse anche durante la pandemia, durante la quale purtroppo si ammalò di Covid perdendo la vita".

Pier Luigi Trombetta